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Ophef over beelden van pakketbezorger die wordt getaserd tijdens aanhouding

Een pakketbezorger is gistermiddag in Amsterdam bij zijn aanhouding getaserd, nadat hij tijdens het laden en lossen de weg zou hebben geblokkeerd. Beelden van het incident, gefilmd door omstanders, worden op sociale media gedeeld en leiden tot verontwaardigde reacties over het politieoptreden.

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Het incident vond gistermiddag rond 15.30 uur plaats in de Runstraat in het centrum van Amsterdam. Op beelden, die in handen zijn van stadsomroep AT5, is te zien dat de bezorger bij zijn bestelbusje staat. Achter het busje staan meerdere pakketten op de grond en daarachter staat een motor.

Ophef na beelden aanhouding pakketbezorger: ‘Je kunt niet zomaar iemand taseren’

Het filmpje begint vlak voordat de man getaserd wordt. Het is duidelijk te zien dat de motoragent en de bezorger een discussie hebben, waarbij de bezorger vraagt: „Waarvoor ben ik aangehouden?” Als hij vervolgens zijn handen naast zich uitstrekt, wordt hij getaserd. De man valt daarna op de grond.

Op de beelden is te horen dat omstanders verontwaardigd reageren. Zo roept een vrouw: „Je kunt niet zomaar iemand taseren, bent u helemaal gek geworden?” Op social media, waar de beelden veelvuldig worden gedeeld, wordt ook geschrokken gereageerd. Meerdere mensen vragen zich af of de agent niet buitenproportioneel reageert.

Via deze link kun je de beelden bekijken.

Reactie van politie op de beelden

De politie heeft inmiddels op de beelden gereageerd. Een woordvoerder laat aan AT5 weten dat de bezorger zijn bestelbusje had stilgezet op een plek waar dat eigenlijk niet mocht. De agent sprak hem daarop aan en vroeg hem zijn busje te verplaatsen, zodat het verkeer erlangs kon. De bezorger zou dat hebben geweigerd.

Een politiewoordvoerder benadrukt tegenover de NOS dat de beelden slechts een fractie van het grotere geheel laten zien en dat de agent genoodzaakt was om zijn taser te gebruiken. De agent zou de bezorger hebben willen aanhouden, maar de man werkte daar niet aan mee. De agent zou zijn stroomstootwapen hebben gebruikt, omdat de situatie escaleerde. Volgens de woordvoerder kan het dat de escalatie zich afspeelde voordat de video begon.

Incident wordt onderzocht

De bezorger is na zijn aanhouding meegenomen naar het politiebureau. Hij heeft daar meerdere bekeuringen gekregen en is inmiddels weer op vrije voeten. Het incident wordt momenteel onderzocht, iets wat gebruikelijk is bij geweldsincidenten binnen de politie. „Daaruit moet blijken of dit proportioneel is geweest”, aldus de woordvoerder.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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