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Onderzoek: Oranje-enthousiasme in koloniën werd afgedwongen

Het enthousiasme voor het Huis Oranje-Nassau in de voormalige koloniën werd afgedwongen binnen ongelijke machtsverhoudingen. Dat blijkt uit onderzoek naar de rol van het koningshuis in het koloniale verleden dat vrijdag wordt gepresenteerd.

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Volgens onderzoeker Esther Captain was er sprake van een façade van „zorgvuldig geregisseerde momenten van imperiale eenheid en loyaliteit aan het koningshuis”, waarachter uitsluiting, ongelijkheid en verzet schuilgingen.

Kritiek op het koningshuis en „andere vormen van verzet in de publieke ruimte” werden vaak het zwijgen opgelegd, aldus Captain. Ze beschrijft dat veel mensen de symbolische daad van excuses voor het slavernijverleden kunnen waarderen, maar dat „deze gevolgd moet worden door het bestrijden van onrecht en ongelijkheden in het heden”.

ANP

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