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Redactie Binnenland vandaag
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Onderzoek: Oranje-enthousiasme in koloniën werd afgedwongen

AMSTERDAM - Koning Willem-Alexander wordt rondgeleid door de openingstentoonstelling Meet Su, Meet Us tijdens de opening van het Suriname Museum. De opening vond plaats precies vijftig jaar na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Suriname. ANP RAMON VAN FLYMEN
ANP / ANP / Ramon van Flymen

Het enthousiasme voor het Huis Oranje-Nassau in de voormalige koloniën werd afgedwongen binnen ongelijke machtsverhoudingen. Dat blijkt uit onderzoek naar de rol van het koningshuis in het koloniale verleden dat vrijdag wordt gepresenteerd.

Volgens onderzoeker Esther Captain was er sprake van een façade van „zorgvuldig geregisseerde momenten van imperiale eenheid en loyaliteit aan het koningshuis”, waarachter uitsluiting, ongelijkheid en verzet schuilgingen.

Kritiek op het koningshuis en „andere vormen van verzet in de publieke ruimte” werden vaak het zwijgen opgelegd, aldus Captain. Ze beschrijft dat veel mensen de symbolische daad van excuses voor het slavernijverleden kunnen waarderen, maar dat „deze gevolgd moet worden door het bestrijden van onrecht en ongelijkheden in het heden”.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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