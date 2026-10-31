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Gemeente Den Haag breidt noodbevel centrum uit

De gemeente Den Haag heeft het noodbevel dat zaterdag geldt voor het kernwinkelgebied van de stad uitgebreid naar het Malieveld en het Centraal Station. Het is op verschillende plekken onrustig in de stad door een oproep tot rellen en plunderingen via sociale media en voetbalfans die zeggen daar te zijn ’ter bescherming’ van de stad.

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Aanhangers van onder meer ADO Den Haag kondigden aan dat ze winkels en winkeleigenaren zouden bijstaan tegen de mogelijke relschoppers. Zij waren vanaf ongeveer 12.00 uur aanwezig bij terrassen op het Plein. Rond 16.00 uur waren ze met zo’n tweehonderd man. De politie probeert confrontatie tussen hen en jongeren op het Malieveld te voorkomen en de Mobiele Eenheid greep daarom eerder in op het Korte Voorhout, wat tussen die twee gebieden ligt.

Uit voorzorg hebben diverse winkels hun puien dichtgetimmerd om te voorkomen dat mensen ramen en deuren zouden inslaan en spullen zouden stelen. Er zijn inmiddels meer dan tien mensen aangehouden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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