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Nog steeds geen aangifte van Albert Heijn na cyberincident

Hoewel de politie bedrijven bij een cyberincident oproept om zo snel mogelijk aangifte te doen, heeft Albert Heijn dit vooralsnog niet gedaan. Dat zei Stan Duif, bij de politie landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime, gisteravond in Pauw & de Wit.

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Duif benadrukt het belang van een vroege aangifte. „We zeggen: doe het zo vroeg mogelijk, want dan kunnen we actief starten met het opsporingsproces.” Het Openbaar Ministerie en de politie kunnen daarnaast ook zelf besluiten om een onderzoek te starten, maar hebben besloten dit bij Albert Heijn niet te doen.

Belangrijke afweging bij mogelijke aangifte door Albert Heijn

Er zijn volgens Albert Heijn ‘geen sensitieve data van klanten’ weg en dat is voor de politie een belangrijke afweging om nog geen opsporingsonderzoek te starten, aldus Duif. Wat er nu precies is gebeurd bij Albert Heijn, heeft de keten nog altijd niet naar buiten gebracht. Wel is duidelijk dat het grote gevolgen heeft voor de supermarktketen en zijn klanten. Albert Heijn kampt al de hele week met problemen.

Boodschappenbezorging nog niet op gang

Er is besloten om uit voorzorg de websites, apps en klantenservices van meerdere ketens van moederbedrijf Ahold Delhaize offline te halen. Ook ontstonden er lege schappen, omdat verschillende distributiecentra een tijd stillagen.

Volgens de keten zijn alle winkelleveringen inmiddels hervat. De websites van Albert Heijn en zusterketens als Etos, Gall & Gall en het Amerikaanse Stop & Shop liggen er nog wel uit. De boodschappenbezorging van Albert Heijn wordt tot en met zondag nog niet hervat.

Verklaring Albert Heijn

Zelf zegt Albert Heijn dat het bedrijf contact heeft met de relevante autoriteiten en waar nodig met hen samenwerkt. Volgens de keten is het cybersecurityincident wel gemeld bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). „Uiteraard houden we ons aan onze verplichtingen, en alle geldende wet- en regelgeving”, zei een woordvoerster gisteravond.

Volgens haar loopt het onderzoek van het bedrijf naar de aard en oorzaak van het incident nog. „We richten ons op het zorgvuldig en veilig herstellen van onze systemen en dienstverlening. Over de verdere details van het onderzoek kunnen we op dit moment geen uitspraken doen.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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