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Deze Nederlandse provincie verslaat 6 internationale rivalen en is nu de slimste regio ter wereld

Van een regio die duizenden mijnbanen verloor tot de slimste regio ter wereld: Limburg heeft een internationale prijs gewonnen. De jury prijst vooral de opvallende transformatie en de samenwerking rond de vier Brightlands-campussen.

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De internationale denktank Intelligent Community Forum (ICF) beoordeelt jaarlijks gemeenschappen van over de hele wereld op onder meer hun economische en sociale ontwikkeling.

Waarom Limburg de slimste regio ter wereld is geworden

Dit jaar mag Limburg zich de slimste regio ter wereld noemen. De provincie kreeg de prijs vanwege Brightlands, vier campussen in de provincie waar onderzoek wordt gedaan naar onder meer gezondheid, AI, duurzamere chemie en voedsel. De jury van het ICF prijst Limburg voor de samenwerking tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen via de Brightlands-campussen.

Ook is de jury onder de indruk van de transitie die Limburg heeft doorgemaakt na de sluiting van de mijnen, een halve eeuw geleden. „Na de ontdekking van aardgas in 1959 verloor de regio niet alleen banen, maar ook bestaanszekerheid en hoop”, aldus ICF-oprichter Robert Bell.

Vier Brightlands-campussen maken Limburg internationaal succesvol

Brightlands ontstond in 2014 als initiatief van de provincie Limburg, onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven, zo schrijft L1 Nieuws. De campussen in Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen en Venlo hebben ieder een eigen specialisatie op het gebied van voedsel, chemie, gezondheid en digitalisering.

Limburg verslaat 6 internationale finalisten

Limburg was met Brightlands een van de zeven finalisten. De provincie moest het opnemen tegen Assai (Brazilië), Bursa (Turkije), Hilliard (Verenigde Staten), Kingston (Canada), Las Rozas de Madrid (Spanje) en Yunlin County (Taiwan).

Vorig jaar kreeg de Canadese regio Durham de eer van meest innovatieve regio. In 2011 won de Brainportregio in Eindhoven de titel.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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