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Tientallen miljoenen jeugdzorggeld naar Spaans gezinshuis waar jongeren volgens getuigen werden mishandeld

Nederlandse jongeren werden jarenlang naar Huize Soria in Spanje gestuurd, waar zij volgens oud-cliënten ernstig werden mishandeld. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Opvallend: al tien jaar geleden kwamen bij de Nederlandse inspectie meldingen binnen over de instellingen.

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Dat nieuws komt aan het licht door onderzoek van Nieuwsuur. Zij spraken met zestien oud-cliënten over hun ervaringen bij Huize Soria, dat onderdeel was van een grotere zorgorganisatie. Kinderen werden voor straf achter stroomdraad opgesloten, kregen dagenlang geen eten of werden ’s winters in hun ondergoed buitengesloten.

Oud-cliënten Huize Soria vertellen over isolatie en onthouding van eten

Het gaat om slechts een aantal voorbeelden van wat zich voordeed in het gezinshuis, zegt Nieuwsuur. Kinderen kwamen via jeugdzorg of de jeugdreclassering terecht in het gezinshuis, vaak na een geschiedenis bij pleeggezinnen en instellingen. Op de locatie in Spanje werden vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd, terwijl dat alleen mag in de gesloten jeugdzorg onder strenge wettelijke voorwaarden.

Zo werd het contact van de kinderen met de buitenwereld beperkt, en werden zij geïsoleerd. Ook werd hen als straf eten, slaap of een wc-bezoek onthouden. Ook moesten jongeren langdurig staan of zitten in de brandende zon, soms dagenlang. Zij kregen daardoor brandblaren.

Jongeren werden ook gemotiveerd om mee te doen met mishandelingen of vernederingen.

Nieuwsuur is in het bezit van documenten waarin de behandelvisie van het gezinshuis staat. Daarin wordt onder andere gesproken over ‘fysieke begrenzing’ en het beperken van het contact met vrienden en familie. Beeldbellen zou maanden niet mogen, of alleen in het bijzijn van de gezinsouders. Alle e-mails werden ook gelezen.

In de behandelvisie wordt ook omschreven dat er continu cameratoezicht is in gezamenlijke ruimten en op het landgoed. „Voor hen zetten we de camera’s pedagogisch in om te zien hoe ze zich in welke situatie gedragen, wat hun tactieken zijn om mensen voor hun karretje te spannen.”

Inspectie kreeg 10 jaar geleden al meldingen: toch gingen plaatsingen door

Zo’n tien jaar geleden kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldingen binnen over de instellingen. Jongeren zeggen dat ze hun ervaring hebben gemeld bij zorgorganisaties. Ondanks die meldingen en meerdere onderzoeken bleven verschillende organisaties toch jongeren plaatsen in het gezinshuis.

Huize Soria moest eind september per direct stoppen van de Spaanse inspectie, nadat berichtgeving hen bereikte. De vergunningen van de instelling bleken niet te kloppen. Zelf zegt het gezinshuis zich ‘op geen enkele manier’ te herkennen in de aantijgingen die worden gedaan. „En we verzetten ons daar met klem tegen.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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