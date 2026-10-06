Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland pakt lerarentekort succesvol aan met zij-instromers: bijna één op de vijf docenten had eerst een ander beroep

Nederland is in vergelijking met andere landen erg succesvol met het aanpakken van het lerarentekort via zij-instroom. Dat traject verloopt zelfs zo goed dat inmiddels bijna 1 op de 5 docenten een zij-instromer is. Dat blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Die organisatie rapporteert elk jaar over de internationale staat van het onderwijs. Zowel in Nederland als in andere landen kampen onderwijsinstellingen met een lerarentekort. Zij-instromers, mensen die vanuit een ander beroep worden omgeschoold tot docent, moeten een deel van dat tekort oplossen.

Budget voor zij-instromers wordt groter

Internationaal gezien doet Nederland het erg goed. Internationaal gezien vertegenwoordigen zij-instromers zo’n 8 procent van het totale aantal leraren. In ons land ligt dat percentage op 16,9 procent, meer dan twee keer zo veel dus. Bovendien is het ook een groot verschil met landen als Korea, Japan en Turkije: daar bedragen zij-instromers nog minder dan 1 procent van het aantal docenten.

Nederland krijgt van de Oeso complimenten vanwege de manier waarop instromers worden verwelkomd in het vak. Zo maken we gebruik van ‘leerwegen die eerder opgedane ervaring erkennen en waarin opleidingen gecombineerd kunnen worden met werk’. Een aanpak die, wat betreft de Algemene Onderwijsbond (AOb), verder uitgerold kan worden.

„De AOb presenteerde precies een jaar geleden al een actieplan om het lerarentekort te bestrijden door voor zij-instromers ‘de rode loper’ uit te rollen”, zeggen zij in een reactie op het nieuws. „We pleiten ervoor zij-instromers direct een fulltime aanstelling te bieden en voldoende begeleiding.” Het kabinet maakte met Prinsjesdag bekend het beschikbare budget voor zij-instroom fors te willen opvoeren naar 155 miljoen.

Op de goede weg, maar personeelstekort nog niet opgelost

„We zijn op de goede weg”, zegt AOb-voorzitter Coba van der Veer in het blad van de AOb. „En met het geld dat het kabinet nu vrijmaakt, kunnen we zij-instromers nog beter begeleiden en betalen. Dat is belangrijk, want veel mensen die dolgraag het onderwijs in zouden willen, worden nu belemmerd door de financiële consequenties daarvan.”

Van der Veer ziet wel ruimte voor verbetering: „Opleidingen zijn nu nog te weinig op maat en zij-instromers komen vaak moeilijk aan een plek. Schoolbesturen zijn te terughoudend met de aanstelling van zij-instromers. Dat is een gemiste kans.”

Waardering voor het werk

Hoewel Nederland het internationaal gezien dus goed doet, zijn er ook een aantal kanttekeningen. De VO-raad, de vereniging van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs, kan wel verklaren waarom dit percentage zo hoog ligt. „ Dit gemiddelde komt voornamelijk door een relatief hoge instroom van zij-instromers in het po en mbo. De instroom van zij-instromers in het vo is aanzienlijk lager.” Niet alle docenten zijn daar namelijk volledig toe bevoegd.

En hoe al die zij-instromers het dan op hun werk vinden? Nederlandse leerkrachten voelen zich gemiddeld, ten opzichte van andere landen, goed gewaardeerd in de samenleving. Ten opzichte van de andere landen wordt in Nederland en in Denemarken het beroep van leraar het meest gewaardeerd in de samenleving. Ook zijn leerkrachten tevreden over hun salaris en arbeidsvoorwaarden erg te spreken.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Reacties