Het najaarszonnetje verdwijnt: herfstvakantie begint met flink wat buien
Nog even genieten van het najaarszonnetje? Dat wordt vanaf vandaag een stuk lastiger. Na een paar mooie dagen slaat het weer vanaf vandaag flink om: er trekken regenbuien over het land en de temperatuur daalt naar zo’n 15 graden.
Vandaag begint de dag al regenachtig in het oosten en zuidoosten. Ook over de rest van het land trekken flink wat regenbuien, waarbij het zonnetje zich af en toe tussendoor laat zien. Het wordt maximaal 14 tot 15 graden. Volgens Weeronline is dat iets lager dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar: normaal is het 16 of 17 graden.
Start van herfstvakantie
Morgen start in regio Noord de herfstvakantie en die begint meteen met flink wat bewolking en regen. Vooral in het westen en noorden valt flink wat regen. Aan de kust kan het hard waaien en is er kans op windstoten tot zo’n 75 km/uur. Ook in de middag blijft het bewolkt en regenachtig. Het wordt tussen de 14 en 18 graden, met de hoogste temperaturen in de westelijke kustgebieden.
Wisselvallig weekend
Zaterdag zijn er even opklaringen: op de meeste plaatsen begint de dag droog, met wat ruimte voor de zon. Dit is echter van korte duur: in de loop van de dag trekken er opnieuw buien over ons land, waarbij het zonnetje zich af en toe tussendoor laat zien. Het wordt 13 tot 16 graden, met de hoogste temperaturen in het zuidwesten.
Zondag is het opnieuw wisselvallig, met regenbuien die worden afgewisseld door droge, zonnige momenten. Er valt iets minder regen dan op zaterdag en het wordt 14 tot 15 graden. Maandag ziet het er iets beter uit: het zonnetje laat zich geregeld zien en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt tussen de 15 en 17 graden.
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