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Meer dan 10.000 overnachtingen van asielzoekers in nachtopvang

Het aantal overnachtingen in de nachtopvanglocaties voor asielzoekers is gestegen tot boven de 10.000. Dat komt naar voren uit de cijfers van het Rode Kruis, dat de nachtopvang verzorgt.

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De nachtopvangen zijn eind mei in gebruik genomen. Nieuwe asielzoekers worden er ’s avonds naartoe gebracht wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel nog geen plek voor ze heeft. Dat moet voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten in het gras slapen. De volgende ochtend worden ze teruggebracht.

Het precieze aantal overnachtingen is niet duidelijk. In de eerste anderhalve week was de opvang nog wat rommelig en geïmproviseerd en werden de aantallen nog niet goed bijgehouden, aldus het Rode Kruis. Schattingen lopen uiteen van zevenhonderd tot ongeveer duizend overnachtingen in die periode. Sinds 29 mei worden de overnachtingen wel geregistreerd. De teller in die periode staat op 9426. Dat betekent dat de grens van 10.000 overnachtingen sowieso is gepasseerd, waarschijnlijk rond het weekeinde.

Zuidwolde

Een van de nachtopvanglocaties stond sinds augustus in de buurt van het Drentse dorp Zuidwolde, in een tent niet ver van de snelweg A28. Daar zijn de meeste overnachtingen geweest, namelijk 4079. Daarna volgen het Groningse Warffum (2110 overnachtingen), Pekela (1408), Zwolle (795) en Groningen (641). De locaties in Zuidwolde en Warffum sluiten maandag. Asielzoekers worden de komende tijd naar Beilen gebracht.

Het Rode Kruis ziet dat mensen momenteel langer in de noodnachtopvang moeten blijven. „Kortgeleden zagen we mensen hooguit drie nachten achter elkaar. Daarna hadden ze een plek in de reguliere asielopvang gekregen. Tegenwoordig zien onze hulpverleners dat mensen soms wel tien nachten op rij terugkeren.”

Dat komt volgens het Rode Kruis doordat er geen goede doorstroom in de opvang is. In de asielzoekerscentra zitten duizenden statushouders. Zij mogen in Nederland blijven, maar door de woningnood is er voor hen geen huis beschikbaar. Ze blijven daardoor plekken bezet houden. Bovendien bieden gemeenten te weinig opvangplekken, ook al moet dat wel op grond van de spreidingswet. „Onderaan de streep zien we de directe gevolgen hiervan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel: er is dan geen plek voor mensen die zich melden. Dit kan zo niet langer. Het levert onmenselijke situaties op, zoals gesleep met mensen in kwetsbare posities”, aldus het Rode Kruis.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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