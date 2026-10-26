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Na weekend vol wind en storm slaat het weer om: dit staat ons de komende week te wachten

Na een weekend vol harde wind en zelfs storm op de Waddeneilanden kunnen we ons opmaken voor heel ander weer. De nieuwe week begint nog wisselvallig, maar daarna wordt het steeds rustiger. Morgen kan de temperatuur zelfs oplopen tot 19 graden.

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Storm Boelo (te zien in de video hierboven) zorgde dit weekend voor flink wat onstuimigheid in Nederland. Vooral op de Waddeneilanden ging het stevig tekeer; daar werd zelfs storm gemeten. Het was de eerste officiële storm van 2026, maar voorlopig lijkt het gedaan met het ruige herfstweer.

Morgen bijna 20 graden

Vandaag begint op veel plekken droog en laat ook de zon zich af en toe zien. Later op de dag trekken vanuit het westen wolken over het land en kan er wat regen vallen. Daarbij waait een stevige zuidenwind. Met 12 tot 14 graden is dat een vrij normaal weerbeeld voor eind oktober.

Morgen wordt het een heel ander verhaal. De temperatuur schiet omhoog naar 16 tot 18 graden en in Limburg kan het plaatselijk zelfs 19 graden worden. Opnieuw begint de dag op veel plaatsen droog met wat zon, maar later neemt de bewolking toe en volgt vanuit het westen wat regen. Hoewel de klok dit weekend een uur achteruit is gezet en de wintertijd is begonnen, voelt het morgen dus eerder als een zachte lentedag.

Rustiger weer op komst

Vanaf woensdag verandert het weerbeeld. In het noorden kan nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het de rest van de week waarschijnlijk droog. Overdag wordt het ongeveer 14 graden en ’s nachts daalt de temperatuur naar zo’n 7 graden. Vanaf donderdag neemt ook de wind flink af. Daarmee breekt een periode aan met rustig herfstweer.

Toch betekent dat niet dat de zon voortdurend schijnt. Door het rustige weer neemt de kans op mist toe. Donderdagochtend kan het plaatselijk al mistig zijn, maar vooral vanaf vrijdag wordt die kans groter. Op sommige plekken kan het daardoor ’s ochtends langere tijd grijs blijven door mist of laaghangende bewolking. Later op de dag breekt de zon op veel plaatsen alsnog door.

Wie na het stormachtige weekend snakt naar wat rustiger herfstweer, kan dus opgelucht ademhalen. De paraplu kan later deze week waarschijnlijk vaker thuisblijven, al is het tijdens de ochtenduren mogelijk even zoeken naar de zon.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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