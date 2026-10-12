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Mona Keijzer reageert op weglopers tijdens NSC-congres en verleidt Jeroen Pauw om lid te worden van Project2029

Het optreden van Mona Keijzer op het partijcongres van NSC (Nieuw Sociaal Contract) deed vooraf al stof opwaaien. Tijdens de toespraak van het Tweede Kamerlid liepen heel wat aanwezigen zaterdag de zaal uit. Keijzer reageerde daar gisteravond op in talkshow Pauw & De Wit.

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Mona Keijzer sprak in Breda voor leden van NSC, de partij die tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen alle zetels verloor. De Volendamse, die werkt aan haar nieuwe beweging Project2029, noemde het belangrijk „dat mensen die op een conservatieve manier naar de wereld kijken, elkaar weten te vinden”.

Lang niet iedereen blij met komst Mona Keijzer

Daarom ging zij in op een uitnodiging van NSC, maar dat werd niet door iedereen gewaardeerd. Europarlementariër Dirk Gotink, de laatste overgebleven volksvertegenwoordiger van de partij, zegde zijn lidmaatschap op. Hij wees onder meer op de sceptische houding van Keijzer ten aanzien van de EU. Ook jongerenbeweging JSC nam er aanstoot aan dat „populistisch-rechts gedachtegoed” zo een podium krijgt bij NSC. En zaterdag verlieten veel aanwezigen tijdens de toespraak dus demonstratief de zaal.

Reclame voor eigen beweging in Pauw & De Wit

Bij Pauw & De Wit ging Mona Keijzer gisteravond op het gebeuren in. Je hoort haar in de video boven het artikel. „Ik heb daar een uur met de zaal gesproken. Daarna heb ik bij de lunch met een heleboel mensen staan praten. Sommigen waren al lid (van haar eigen Project2029, red.), sommigen zijn afgelopen weekend lid geworden van mijn beweging.” Tegen Jeroen Pauw: „Voor 15 euro bent u het ventje, meneer Pauw.” De presentator: „Ik heb bindingsangst.” Mona Keijzer: „Gelukkig heeft niet iedereen dat. Het heeft wat mij betreft absoluut zin gehad om daar te zijn.”

De hele uitzending van Pauw & De Wit kun je terugkijken via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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