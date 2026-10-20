Moederbedrijf van Albert Heijn doet aangifte na grootschalige cyberaanval
Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, doet aangifte vanwege de grootschalige cyberaanval die het bedrijf de afgelopen tijd heeft geteisterd. Een week lang waren functies zoals de website en app van de supermarkt niet te gebruiken, ook waren sommige delen van de winkels niet bevoorraad. „De verdachte activiteiten zijn het gevolg van kwaadwillige acties van derden”, zegt het bedrijf nu.
Op maandag 12 oktober stuit Ahold Delhaize op een ‘beveiligingsprobleem’ binnen hun netwerk. Uit voorzorg worden daarom meerdere systemen offline gehaald. De website en app werken niet meer, thuisbezorging was niet mogelijk, en winkels kunnen in sommige gevallen niet meer worden bevoorraad. De winkels bleven wel open voor klanten. Wat er aan de hand is, is nog altijd niet bekend.
Uitnodiging voor aangifte
In een nieuw statement reflecteert Ahold Delhaize op de afgelopen week. „Het beschermen van onze infrastructuur in het belang van onze klanten, medewerkers en partners is onze hoogste prioriteit. Daarom hebben we uit voorzorg bepaalde systemen, waaronder de websites en apps van onze merken, offline gehaald om ze te beschermen.”
Niet lang na de cyberaanval nodigen het Openbaar Ministerie en de politie het moederbedrijf uit om aangifte te doen. „Om succesvol te kunnen opsporen en vervolgen is het cruciaal om altijd zo snel mogelijk informatie te krijgen van slachtoffers”, zegt de politie over die uitnodiging. „We kunnen cybercrime niet langer zien als een verzameling van afzonderlijke delicten, maar als een crimineel ecosysteem.”
Betrokken bij het onderzoek
Die aangifte is inmiddels gedaan, meldt Ahold Delhaize. „Vandaag hebben we officieel aangifte gedaan bij de Nederlandse politie. We blijven volledig betrokken bij de bevoegde autoriteiten en zullen hun onderzoek blijven ondersteunen, terwijl we er alles aan doen om de dienstverlening voor onze klanten zo snel mogelijk te herstellen.”
Het onderzoek naar de cyberaanval loopt ondertussen nog. Daarom zegt Ahold Delhaize geen verdere details over de veiligheidsmaatregelen te kunnen geven. „Omdat die de veiligheidsmaatregelen in gevaar zouden kunnen brengen of onze reactie zouden kunnen belemmeren.” Wel zegt het bedrijf dat klanten er niet van uit hoeven te gaan dat hun gegevens op straat liggen. „Hoewel ons onderzoek nog gaande is, hebben we op dit moment geen aanwijzingen dat er gevoelige klant-, medewerkers- of partnergegevens zijn gestolen.”
Langzaam weer op gang
Bedrijven en organisaties die onder de nieuwe Cyberbeveiligingswet vallen, hebben een meldplicht bij dit soort incidenten. Ahold Delhaize heeft dat gedaan, schrijven zij. „Binnen 24 uur na de ontdekking van de kwaadwillige activiteit hebben we hen op de hoogte gesteld en zijn we doorgegaan met het tijdig verstrekken van updates aan het NCSC, de wetshandhaving en andere relevante regelgevende instanties.”
De website en app van Albert Heijn werken inmiddels weer. De thuisbezorgservice zal naar verwachting vanaf vrijdag weer mogelijk zijn. Ook de websites van Etos en Gall & Gall zijn weer te bezoeken.
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