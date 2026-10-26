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Meer kans op ratten in huis nu het kouder wordt: hier moet je op letten

Ratten… Meerdere grote steden in ons land kampen de laatste maanden met overlast van deze dieren. En dat kan de komende tijd alleen maar toenemen. Want wist je dat zodra de avonden kouder worden, het aantal meldingen van ratten in woningen erger wordt?

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„Als het ’s avonds koud wordt, vluchten ratten naar binnen. Dan krijgen we meer meldingen van bewoners die ratten tussen de muren of in de kruipruimte horen of zien”, zegt Richard Piké, eigenaar van Van der Velden Bestrijdingsdienst, tegen het ANP.

Piek tijdens de koude maanden

Het hele jaar ontvangt Piké meldingen van ratten binnenshuis en ook hij ziet dat deze meldingen, ongeacht het weer, structureel toenemen. Maar er zijn altijd duidelijke pieken te zien, en die vallen in de koude maanden.

Dit betekent overigens niet dat ratten in het najaar actiever worden. Ook in de zomer zijn de dieren aanwezig, maar bij lagere temperaturen verandert hun gedrag en zoeken ze vaker beschutte plekken op.

Ratten dol op vuilnis

Dat ratten afkomen op vuilnis is je waarschijnlijk wel bekend. De dieren zijn dol op vuilniszakken op straat en overvolle afvalcontainers. Maar dat is niet het enige waar ze van houden. In tuinen kunnen bijvoorbeeld ook onbedoeld voedselbronnen ontstaan die ratten aantrekken, zoals kippen- en konijnenvoer en vetbollen of strooivoer voor vogels.

Volgens Piké begint rattenbestrijding dan ook bij het wegnemen van voedselbronnen. „Je kunt bestrijden, maar je moet de bron proberen weg te nemen. Dat heeft veelal te maken met rondzwervend vuil en een permanent voedselaanbod. Als ratten voldoende voedsel hebben, planten ze zich razendsnel voort.”

Afval naast de bak

Een ondergrondse of afsluitbare container kan helpen om de toegang tot voedsel voor ratten te beperken. Maar op het moment dat afval alsnog naast de containers wordt gegooid, is dit effect maar klein. Ook wanneer afvalzakken of containers worden geopend om statiegeldverpakkingen eruit te halen, kan afval op straat belanden. En daar zijn ratten maar al te dol op.

Wanneer ratten zich eenmaal in de omgeving hebben gevestigd, kunnen ze ook woningen binnendringen. Via openingen bij funderingen en doorgangen naar kruipruimtes kunnen de dieren zich toegang verschaffen tot gebouwen. „Wij komen dit soort gevallen tientallen keren per dag tegen.”

‘Als ratten het naar hun zin hebben, krijg je ze niet weg’

De aanpak van rattenoverlast verandert door de strengere regels rondom het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daardoor ligt de nadruk bij de bestrijding steeds meer op preventie, zoals het wegnemen van voedselbronnen en het beperken van schuilmogelijkheden.

Dat past bij de principes van Integrated Pest Management (IPM), waarbij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk wordt beperkt. Volgens Piké maakt dat het des te belangrijker om de omstandigheden aan te pakken die ratten aantrekken: „Je moet ervoor zorgen dat er geen permanent voedselaanbod is. Als ratten het naar hun zin hebben, krijg je ze niet zomaar weg.”

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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