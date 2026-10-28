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Minister Aartsen wil asielzoekers sneller laten werken: van 6 naar 3 maanden wachten op een baan

Asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning mogen mogelijk al na drie maanden werken in plaats van zes. Minister Thierry Aartsen wil de wachttijd halveren. Ook trekt het kabinet jaarlijks 5 miljoen euro extra uit voor begeleiding naar werk.

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Dat heeft minister Thierry Aartsen (Participatie, VVD) bekendgemaakt. Met de uitbreiding wil het kabinet ervoor zorgen dat meer asielzoekers kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving, in plaats van langdurig aan de zijlijn te staan.

12 extra Meedoenbalies: op 50 locaties hulp bij zoeken naar werk

De twaalf nieuwe locaties worden zogenoemde Meedoenbalies genoemd. Asielzoekers kunnen daar terecht voor ondersteuning bij het zoeken naar een baan, vrijwilligerswerk en informatie over bijvoorbeeld taallessen.

Met de uitbreiding komt het totale aantal Meedoenbalies in Nederland op vijftig. Volgend jaar moeten daar nog meer locaties bij komen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het overgrote deel van de asielzoekerscentra over zo’n balie beschikt.

Het kabinet heeft een ambitieus doel: binnen vier jaar moeten 75.000 nieuwkomers aan het werk worden geholpen.

Kabinet wil wachttijd voor bepaalde asielzoekers halveren van 6 naar 3 maanden

Op dit moment mogen asielzoekers pas betaald werk verrichten als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is. Bovendien moet een werkgever daarvoor een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Het kabinet wil die wachttijd halveren voor asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfsvergunning. Zij zouden dan al na drie maanden aan de slag mogen.

Volgens minister Aartsen is het belangrijk dat mensen niet onnodig lang hoeven te wachten voordat ze kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

„We hebben deze mensen te lang aan de kant laten staan”, zegt de minister. „Dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. Werk is de beste manier om te integreren. Op de werkvloer leer je de taal en raak je gewend aan de Nederlandse samenleving.”

Minister Aartsen wil binnen 4 jaar 75.000 nieuwkomers aan werk helpen

Met de extra Meedoenbalies en de voorgenomen verkorting van de wachttijd hoopt het kabinet de stap naar werk kleiner te maken.

Daarbij gaat het niet alleen om betaald werk. Ook vrijwilligerswerk kan asielzoekers helpen om contacten op te bouwen, Nederlands te oefenen en ervaring op te doen.

De uitbreiding van de Meedoenbalies staat voor dit jaar op de planning. Volgend jaar moet het netwerk verder groeien, zodat uiteindelijk de meeste asielzoekerscentra ondersteuning kunnen bieden bij het vinden van werk en andere activiteiten.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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