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Mobiele Eenheid grijpt in op Korte Voorhout in Den Haag

De Mobiele Eenheid grijpt in op het Korte Voorhout in Den Haag, omdat groepen jongeren daar niet luisteren naar de vorderingen van de politie. Dat ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Mensen zijn daar aanwezig vanwege de oproepen tot „Gen-Z-protesten” via sociale media. De politie heeft de aanwezigen meermaals verzocht om naar het Malieveld te gaan, maar daar wordt door sommigen geen gehoor aan gegeven.

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Op het nabijgelegen Plein staat ook een groep supporters van onder meer ADO Den Haag. Die hadden eerder opgeroepen om daar aanwezig te zijn ’ter beveiliging’ van de winkels en winkeleigenaren. Een groepje van hen splitste zich net voor de ME ingreep af richting het Korte Voorhout, waar voornamelijk jongeren staan, zag de verslaggever. Om confrontatie tussen de twee groepen te voorkomen, worden zij door de politie terug naar het Plein geleid.

Op sociale media werd opgeroepen om in Den Haag te komen rellen en winkels te plunderen. Uit voorzorg hebben diverse winkels hun puien dichtgetimmerd om te voorkomen dat mensen ramen en deuren zouden inslaan en spullen zouden stelen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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