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Landelijke inleveractie vuurwerk levert meer dan 7500 kilo op

Bij de eerste landelijke campagne om vuurwerk in te leveren hebben mensen ongeveer 7650 kilo vuurwerk weggebracht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft dat bekendgemaakt, na het sluiten van het 35e en laatste inleverpunt vrijdag in Hoorn.

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De campagne begon ruim een maand geleden. Enschede had de hoogste opbrengst, met 686,5 kilo, gevolgd door Leeuwarden (609 kilo) en Zwolle (528 kilo). In Terneuzen kwam nog geen 11 kilo binnen. Ook in Venlo, Emmen, Tilburg, Maastricht, Den Helder, Den Bosch en Almere bleef de hoeveelheid onder de 100 kilo.

Het grootste deel, ruim 6500 kilo, bestaat uit consumentenvuurwerk. Dat mocht bij de vorige jaarwisseling nog worden afgestoken, maar is bij de komende oud en nieuw verboden. Verder leverden mensen bijna 600 kilo vuurwerk met flitspoeder in, zoals strijkers. Ook kwam er ruim 500 kilo aan noodsignalen binnen.

Vrijwillig ingeleverd

De hoeveelheid vrijwillig ingeleverd vuurwerk valt in het niet bij hoeveel vuurwerk in beslag wordt genomen. Tegen het einde van het jaar onderscheppen douane en politie doorgaans meer vuurwerk in een week tijd. Het is niet bekend hoeveel vuurwerk onontdekt blijft.

Volgens het ministerie waren de inleverdagen niet bedoeld „om een bepaalde hoeveelheid op te halen”, maar om „burgers te informeren over het vuurwerkverbod” en om mensen die nog vuurwerk hadden „de kans te geven om zich op een veilige en straffeloze manier aan de nieuwe regels te houden”. Of de jaarwisseling rustiger verloopt dan in voorgaande jaren, hangt volgens het ministerie ook af „van handhaving, de lokale aanpak van gemeenten en het gedrag van mensen zelf”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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