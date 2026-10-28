Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Per direct landelijke ophok- en afschermplicht vanwege vogelgriep

Pluimveehouders moeten per direct hun kippen binnenhouden om de verspreiding van vogelgriep zoveel mogelijk te beperken. Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) heeft vanwege drie uitbraken in korte tijd per direct een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld. Hobbyhouders moeten hun kippen of andere vogels zoveel mogelijk beschermen tegen besmetting.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Het vogelgriepvirus steekt vaak weer de kop op in het najaar, als wilde vogels naar het zuiden trekken. Als de besmettingen weer oplopen, kondigt de verantwoordelijke bewindspersoon vaak een landelijke ophokplicht aan. Erkens zegt dat hij dit besluit nu neemt na „een afweging tussen dier- en volksgezondheid, dierenwelzijn, de maatschappelijke wens voor vrije uitloop en de economische en praktische gevolgen voor houders van vogels”.

Behalve de ophokplicht zijn ook andere regels aangescherpt. Zo mogen pluimveehouders geen bezoekers ontvangen in de stal, behalve bijvoorbeeld dierenartsen en controleurs. Er was al een verbod om siervogels die een risico lopen tentoon te stellen, waar een aantal uitzonderingen op waren. Die uitzonderingen zijn nu weer opgeheven door Erkens. Ook roept de bewindsman op tot het strikt naleven van de geldende regels rondom hygiëne op een pluimveebedrijf.

Vaccinatie

De afgelopen drie dagen werd het virus gevonden in het Noord-Hollandse Middelie en op twee kippenbedrijven in de Groningse dorpen Lutjegast en Grootegast. Die laatste uitbraak is woensdag vastgesteld en daar zijn 51.000 legkippen gedood. In een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf mogen geen kippen, kippenvlees of eieren worden vervoerd.

Erkens wil nog dit jaar met een plan komen om legkippen verplicht te vaccineren tegen vogelgriep. Daarover is de VVD’er nu in gesprek met de pluimveesector.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties