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Koning: bevindingen onderzoek Oranjes onverbloemd en indringend

Koning Willem-Alexander noemt de bevindingen van het onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniale geschiedenis van Nederland „onverbloemd en indringend”. Dat het aan tegendraads leiderschap ontbrak binnen zijn familie, vindt hij „schrijnend en confronterend”.

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Volgens de onderzoekers was het Huis Oranje-Nassau „met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen” betrokken bij het kolonialisme. Stadhouders en koningen ondersteunden het koloniale systeem, inclusief uitbuiting en geweld.

„Daarmee waren zij kinderen van hun tijd”, reageerde de koning. „Het waren toentertijd de heersende opvattingen, in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat ’tegendraads leiderschap’ ontbrak, waar dat wellicht wel verschil had kunnen maken. Dat is een schrijnende en confronterende conclusie”, vindt Willem-Alexander. „Een conclusie die me raakt, ook al ben ik van drie generaties later.”

‘Extra stimulans’

De koning omarmt de resultaten van het onderzoek. „Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing. Ik kan het verleden niet veranderen. Maar ik kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst.”

Willem-Alexander besluit dat hij het onderzoek „met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans” vindt „om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen”, zei hij. „Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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