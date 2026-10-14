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Hof beboet ex-burgemeester Groningen in masturbatiezaak

Voormalig burgemeester van Groningen Koen Schuiling is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot het betalen van een boete van 250 euro voor schennispleging. Het gerechtshof in Zwolle oordeelt dat Schuiling in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten, terwijl hij tussen Hoogezand en Groningen over de A7 reed.

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De opgelegde boete is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie en het vonnis van de Zwolse politierechter vorig jaar. Schuiling ging daartegen in hoger beroep bij het gerechtshof. Volgens Schuiling had hij op het bewuste moment hevige pijn in zijn onderbuik en wreef hij daarover. Hij was niet bij de uitspraak van het hof aanwezig.

Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien, terwijl de verdachte hem inhaalde en even naast hem bleef rijden, met de binnenverlichting van zijn auto aan. De verklaring vormt voor het hof „de kern van het bewijs”. Volgens het hof heeft de getuige „concreet en consistent verklaard” en had hij vanuit de cabine van de melkwagen goed zicht op het interieur van de auto van Schuiling. De getuige zei er zeker van te zijn dat hij die avond de penis van Schuiling heeft gezien. Het hof gebruikt ook een geluidsopname van de vrachtwagenchauffeur als bewijs.

Erectieproblemen

Volgens de advocaten kreeg hun cliënt erectieproblemen na een openhartoperatie en kan hij daarom niet masturberen. De medische verklaring over de buikpijn van Schuiling heeft het hof niet overtuigd.

Het hof noemde Schuiling strafbaar. „Dergelijk gedrag is aanstootgevend”, aldus het hof. Het kan andere verkeersdeelnemers laten schrikken. „De vrachtwagenchauffeur werd deelgenoot gemaakt van de seksuele behoefte van de ander.” Het hof stelt dat Schuiling na het inhalen nog hinderlijk en met wisselende snelheden voor de vrachtwagen heeft gereden.

Teleurstelling

Schuiling heeft de beschuldigingen altijd met klem ontkend. Hij was van 2019 tot oktober 2024 burgemeester van Groningen. Voor het incident in maart 2024 was hij al aan het nadenken over het neerleggen van zijn functie. Hij stapte onder druk op als burgemeester.

Zijn advocaten reageerden na afloop van de uitspraak teleurgesteld. „We gaan ons beraden”, zeiden Peter Koops en Sven Brinkhoff nadat ze hun cliënt telefonisch hadden geïnformeerd. „Hij reageerde gelaten. Het komt aan als een mokerslag.” De verdediging heeft twee weken de tijd om in cassatie te gaan.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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