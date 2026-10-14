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KNMI verandert op 2 november waarschuwingen voor code rood, oranje en geel: dit merk jij ervan

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) gaat vanaf 2 november plaatselijk waarschuwen voor gevaarlijk weer met code rood, oranje en geel.

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De waarschuwingen voor code rood, oranje en geel gelden dan niet langer per provincie, maar voor kleinere, wisselende gebieden. Daardoor krijgen mensen volgens het weerinstituut gerichter te horen waar precies gevaarlijk weer wordt verwacht. Afgelopen zomer gold nog de oude berichtgeving, toen code rood regelmatig om verwachte hitte werd uitgegeven.

In de video boven dit artikel hoor je de betekenissen van de weerwaarschuwingen. Je kunt over code rood, oranje en geel ook dit Metro-artikel lezen.

Waarschuwingen als code rood nu voor delen van provincies

Het KNMI wil voorkomen dat hele provincies worden gewaarschuwd terwijl het gevaarlijke weer slechts een deel daarvan treft. „Door het echt plaatselijker en gerichter te maken, hopen we dat deze waarschuwing ook veel relevanter wordt voor het algemene publiek”, zegt Jorinde de Groot, projectmanager bij het KNMI.

Op social media klinkt regelmatig kritiek op het KNMI, bijvoorbeeld dat waarschuwingen te snel gegeven worden. Of de nieuwe werkwijze van het meteorologisch instituut ook is ingesteld om die kritiek te voorkomen, wordt niet vermeld.

Aparte meldingen over zwaar onweer binnen 15 minuten

Het is op dit moment niet duidelijk of de nieuwe werkwijze tot meer code rood, oranje en geel zal leiden. „Het kan een beetje alle kanten op gaan”, zegt De Groot. Bij mist kunnen bijvoorbeeld meerdere losse gebieden tegelijk een waarschuwing krijgen. Op de website en in de app van het KNMI kunnen mensen zien of hun locatie binnen een waarschuwingsgebied valt.

De nieuwe werkwijze is mogelijk door een wetswijziging. Sinds augustus waarschuwt het KNMI gebruikers van de app ook al apart voor zware onweersbuien die binnen vijftien minuten op hun locatie worden verwacht.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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