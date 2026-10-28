Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kinderombudsman: ruim 80 procent van kinderen met ruzie en geweld thuis krijgt geen professionele hulp

Ruim 80 procent van de kinderen die aangeven op te groeien met ruzie en geweld thuis, krijgt naar eigen zeggen geen professionele hulp. Dat blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman, aangehaald in een nieuwe kinderrechtenmonitor.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Kinderen in Nederland worden nog altijd onvoldoende beschermd tegen geweld en onveilige situaties. Ook weet de overheid niet precies hoeveel kinderen hiermee te maken hebben. Het Kinderrechtencollectief trekt daarover aan de bel in de nieuwste editie van Kinderrechten in Beweging. De organisatie voert vandaag actie bij de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor kinderen die niet worden gehoord.

Uit onderzoek van de Kinderombudsman uit 2025, dat in de monitor wordt aangehaald, blijkt dat 8 procent van de kinderen zelf aangeeft op te groeien met ruzie en geweld thuis. Van deze groep zegt ruim 80 procent geen professionele hulp te krijgen. Ook kunnen deze kinderen vaak niet rekenen op voldoende steun vanuit hun omgeving.

Vorig jaar zakte Nederland al op de ranglijst kinderrechten, meldde Metro.

Kindertelefoon: gemiddeld 25 gesprekken per dag over geweld met jonge kinderen

Hoe groot het probleem daadwerkelijk is, blijft onduidelijk. Nederland houdt niet landelijk bij hoeveel kinderen slachtoffer worden van mishandeling of geweld. Daardoor bestaat volgens het Kinderrechtencollectief geen volledig beeld van de omvang van het probleem.

Dat kinderen wel degelijk met geweld te maken krijgen, blijkt onder meer uit cijfers van De Kindertelefoon. Die voerde tussen januari 2025 en februari 2026 bijna 10.000 gesprekken met kinderen van 8 tot 12 jaar over geweld. Dat zijn gemiddeld 25 gesprekken per dag. Het gaat bijvoorbeeld over huiselijk geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag, bij henzelf of anderen.

Voor veel kinderen is zo’n gesprek de eerste keer dat ze vertellen wat er thuis speelt. Sinds de coronaperiode neemt het aantal gesprekken over geweld toe.

Ook bij Veilig Thuis komen meer signalen binnen. Het aantal meldingen van kindermishandeling steeg in 2025 met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal adviesvragen nam zelfs met 15 procent toe. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat er daadwerkelijk meer kinderen worden mishandeld. Volgens de monitor kan de stijging ook komen doordat mensen Veilig Thuis beter weten te vinden.

27 procent van ondervraagde pleegouders: kind spreekt nooit alleen met begeleider

Het Kinderrechtencollectief maakt zich niet alleen zorgen over kinderen die buiten beeld blijven. Ook wanneer jeugdbescherming of andere hulpverleners betrokken zijn, gaat het volgens de organisatie regelmatig mis.

Zo blijkt uit inspectieonderzoek dat 27 procent van de ondervraagde pleegouders aangeeft dat hun pleegkind nooit alleen met de begeleider spreekt. Juist zo’n gesprek zonder andere volwassenen erbij kan belangrijk zijn om te ontdekken of een kind zich veilig voelt.

Daarnaast ontbreekt landelijk inzicht in wat er na een melding bij Veilig Thuis gebeurt. Niet altijd is duidelijk of kinderen vervolgens passende hulp ontvangen en of het geweld daadwerkelijk stopt.

In 2025 ontving Jeugdstem, de onafhankelijke vertrouwenspersonenorganisatie in de jeugdzorg, 7000 klachten over situaties waarin jongeren en (pleeg)ouders zich niet serieus genomen of gehoord voelden. Ook kwamen er 896 signalen binnen over ernstige misstanden en onveilige situaties.

465.000 kinderen krijgen jeugdhulp, terwijl 1500 wachten op bescherming of passende hulp

De problemen spelen tegen de achtergrond van een jeugdzorgstelsel dat al langer onder druk staat. Volgens de monitor kregen in 2025 ongeveer 465.000 kinderen jeugdhulp. Dat zijn er iets minder dan de 469.000 in 2024, maar nog altijd aanzienlijk meer dan de ruim 402.000 in 2020.

Ondertussen stonden ongeveer 1500 kinderen op een wachtlijst voor een vaste jeugdbeschermer en passende hulp. Ook zijn er grote verschillen tussen regio’s en ontbreekt regelmatig inzicht in wachttijden.

Het Kinderrechtencollectief vindt dat er meer moet gebeuren om ervoor te zorgen dat kinderen daadwerkelijk worden gehoord. De organisatie pleit onder meer voor een wettelijke norm die regelmatig en betekenisvol contact tussen professionals en kinderen verplicht stelt.

Kinderrechtencollectief laat politici bij Tweede Kamer luisteren naar verhalen over kinderen

Om de politiek wakker te schudden, plaatst het Kinderrechtencollectief vandaag pilaren met koptelefoons bij de Tweede Kamer. Politici en voorbijgangers kunnen daar luisteren naar verhalen over kinderen, verteld vanuit het perspectief van onder anderen een ouder, leraar en hulpverlener.

Met de actie wil de organisatie duidelijk maken dat het niet voldoende is om kinderen alleen op papier bescherming te bieden. Volgens het collectief moeten hun ervaringen ook daadwerkelijk worden meegenomen bij beslissingen over hun veiligheid.

De jaarlijkse monitor Kinderrechten in Beweging onderzoekt hoe Nederland de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité opvolgt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar bescherming tegen geweld, jeugdhulp en de mate waarin kinderen zelf inspraak krijgen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

Reacties