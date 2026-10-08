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Kerstbomen worden tot 20 procent duurder: populaire Nordmann kost dit jaar al zo’n 70 euro

Wie dit jaar een kerstboom koopt, betaalt mogelijk tot 20 procent meer. Volgens Tuinbranche Nederland komt dat onder meer doordat Deense kwekers bijna tien jaar geleden minder bomen plantten. Vooral de populaire Nordmann wordt duurder.

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Een Nordmann van 2 tot 2,5 meter hoog kost dit jaar naar verwachting ongeveer 70 euro. Dat is een prijsstijging van 10 euro in vergelijking met vorig jaar.

Waarom Deense kwekers sinds 2016 voor minder kerstbomen zorgen

De oorzaak van de prijsstijging zou bij de Deense kwekers liggen. „Veel Deense kerstboomkwekers hebben tussen 2016 en 2017 fors minder bomen geplant, of zijn gestopt”, zo legt Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland uit aan De Telegraaf. „Door de lage prijzen destijds was het voor hen niet rendabel nieuwe bomen aan te planten en te investeren in de teelt.”

Nederland is voor een groot deel afhankelijk van de import van kerstbomen uit Denemarken. Maar liefst driekwart van de Nederlandse huishoudens kiest namelijk voor een Deense Nordmann. Het kleinere aanbod zorgt daardoor direct voor hogere prijzen.

Vervoer uit Denemarken kost 500 euro meer per vrachtwagen

Daarnaast spelen ook de gestegen transportkosten een belangrijke rol. „Vorig jaar kostte het 1300 euro om een vrachtwagen van Denemarken hierheen te laten komen; dat is nu al 1800 euro. De dieselprijzen zijn hoger, de tol is op veel plekken verhoogd en de chauffeurslonen ook”, aldus kerstboomhandelaar Frank Bos.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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