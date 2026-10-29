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Kamer wil generatieve AI verbieden voor basisschoolleerlingen

Basisschoolleerlingen mogen geen generatieve AI gebruiken, vindt de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid steunt een motie van Volt en CDA die het kabinet vraagt om een verbod te regelen. Volt-leider Laurens Dassen dient de motie donderdag in tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Kamerleden van PRO, D66, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, SP, ChristenUnie en JA21 hebben hun namen er ook onder gezet.

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„Jonge leerlingen ontwikkelen hun kritisch denkvermogen, creativiteit en verbeelding voor een belangrijk deel op het primair onderwijs”, staat in de motie. „Gebruik van generatieve AI vormt daarvoor een risico.”

Generatieve AI is kunstmatige intelligentie die bijvoorbeeld tekst, video of muziek kan maken. Chatbots als ChatGPT vallen er ook onder.

AI-lessen

In nieuwe wettelijke richtlijnen over lesstof staat juist dat basisschoolleerlingen met AI moeten leren omgaan. „Verantwoord interacteren met een AI-systeem”, luidt een van de nieuwe onderwijsdoelen. Ook moeten leerlingen kunstmatige intelligentie leren herkennen en beschrijven. De Kamermotie sluit niet uit dat leerlingen op de basisschool over AI leren, ook als ze het zelf niet mogen gebruiken.

„We mogen niet dezelfde fout maken als toen social media kritiekloos werd omarmd”, zegt Dassen in een verklaring. Hij wil dat leerlingen eerst leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze AI gebruiken. CDA-Kamerlid Etkin Armut vindt dat generatieve AI voor basisschoolleerlingen niets toevoegt. „Wat ons betreft blijft het leren uit boeken de basis.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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