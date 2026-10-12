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Dieren aaien of voeren in de dierentuin? Kabinet onderzoekt verbod dat bezoekers gaat raken

Een dier aaien of voeren tijdens een dagje dierentuin? Dat mag straks mogelijk niet meer. Het kabinet onderzoekt een verbod op direct contact tussen bezoekers en dieren, om het dierenwelzijn in Nederlandse dierentuinen te verbeteren.

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Dat schrijft staatssecretaris Silvio Erkens (Natuur) in een brief aan de Tweede Kamer, meldt het AD. Volgens hem is het tijd om het Nederlandse dierentuinenbeleid te moderniseren. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat dierenwelzijn een grotere rol krijgt en dat dierentuinen beter aansluiten bij de eisen van deze tijd.

Kabinet onderzoekt verbod op dieren aaien en voeren

Een van de opvallendste plannen is het beperken van contact tussen bezoekers en dieren. In veel dierentuinen kunnen bezoekers momenteel dieren voeren, aanraken of door verblijven wandelen waarin dieren vrij rondlopen.

Het kabinet wil onderzoeken of deze vormen van interactie nog wel passen bij de huidige opvattingen over dierenwelzijn. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar strengere voorwaarden, maar ook naar een mogelijk totaalverbod.

Dat zou betekenen dat sommige populaire activiteiten in dierentuinen moeten verdwijnen of ingrijpend moeten worden aangepast. Of het daadwerkelijk zover komt, is nog niet besloten.

Gezonde bavianen en maki’s doden mag alleen als laatste optie

Ook het fokbeleid van dierentuinen komt onder de loep te liggen. Dierentuinen werken regelmatig mee aan fokprogramma’s om diersoorten in stand te houden. Maar soms worden er meer dieren geboren dan er ruimte beschikbaar is.

Deze zogenoemde ‘surplusdieren’ kunnen niet altijd in de dierentuin blijven. Het gaat bijvoorbeeld om bavianen en maki’s. In sommige gevallen worden deze dieren gedood, omdat er geen geschikte plek voor ze is.

Erkens wil dat dierentuinen hier zorgvuldiger mee omgaan. Het doden van gezonde dieren mag volgens hem alleen als allerlaatste mogelijkheid worden overwogen.

Dierentuinen moeten daarom vooraf beter nadenken over de gevolgen van hun fokprogramma’s. Ook moeten ze eerst onderzoeken of overtollige dieren naar een andere dierentuin kunnen worden overgebracht.

Vergunningen voor onbepaalde tijd mogelijk op de schop

Naast het dierenwelzijn wil het kabinet ook het vergunningenstelsel veranderen. Op dit moment krijgen dierentuinen een vergunning voor onbepaalde tijd.

Dat betekent dat een dierentuin jarenlang kan blijven bestaan zonder dat de vergunning opnieuw volledig wordt beoordeeld aan de hand van actuele normen. Hierdoor kunnen verouderde dierenverblijven en werkwijzen langer in gebruik blijven.

Het kabinet wil bekijken hoe dit systeem kan worden verbeterd. Dierentuinen die achterblijven, moeten worden gestimuleerd of verplicht om hun voorzieningen aan te passen. Parken die al vooroplopen op het gebied van dierenwelzijn, moeten juist minder administratieve lasten krijgen.

Wanneer mogen bezoekers geen dieren meer aaien of voeren?

Bezoekers hoeven voorlopig nog niet te vrezen dat alle activiteiten met dieren direct verdwijnen. De plannen worden namelijk stapsgewijs uitgewerkt.

De komende maanden wil Erkens eerst aan de slag met de regels rondom bezoekerscontact en het omgaan met overtollige dieren. De herziening van het vergunningenstelsel volgt naar verwachting in de jaren daarna.

Wanneer de nieuwe regels precies ingaan en hoe streng ze uiteindelijk worden, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat het kabinet de manier waarop Nederlandse dierentuinen met hun dieren omgaan opnieuw tegen het licht wil houden.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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