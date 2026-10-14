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IMF waarschuwt voor grote cyberaanvallen: ‘Rotterdamse haven mogelijk doelwit’

Cyberaanvallen vormen een steeds grotere bedreiging voor de wereldeconomie. Ook Nederland kan flink worden geraakt als hackers belangrijke systemen weten plat te leggen. Daarvoor waarschuwt Marnix van Rij, de Nederlandse bestuurder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vooral aanvallen op essentiële infrastructuur kunnen volgens hem grote gevolgen hebben.

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In gesprek met persbureau ANP noemt Van Rij verschillende kwetsbare plekken in Nederland. „Wat dacht je van de Rotterdamse haven?”, zegt hij over een mogelijk doelwit. Maar ook het elektriciteitsnet en het betalingsverkeer kunnen volgens hem door cybercriminelen worden ontregeld.

IMF ziet cyberaanvallen als groot risico

De zorgen over digitale aanvallen zijn zo groot dat het IMF cyberdreiging tot de drie belangrijkste risico’s voor de wereldwijde financiële stabiliteit rekent. De andere twee zijn de sterk gestegen staatsschulden en het gevaar van een mogelijke AI-bubbel op de aandelenmarkten.

Dat cybercriminaliteit geen ver-van-ons-bedshow is, blijkt volgens Van Rij uit de voortdurende aanvallen op grote ondernemingen. Ook Nederland kreeg deze week te maken met een omvangrijk cyberincident bij Albert Heijn. „Multinationals in de wereld worden dagelijks aangevallen”, benadrukt de voormalig CDA-politicus.

Toch maakt het volgens hem nogal verschil welk systeem wordt getroffen. Een aanval op een bedrijf kan al veel schade veroorzaken, maar wanneer hackers erin slagen cruciale infrastructuur uit te schakelen, kunnen de gevolgen veel verder reiken.

Het IMF wil daarom extra aandacht vragen voor cyberveiligheid tijdens de jaarvergadering in Bangkok, waar deze week ministers en centralebankiers samenkomen.

Kunstmatige intelligentie maakt cyberdreiging groter

Opvallend genoeg speelt ook kunstmatige intelligentie (AI) een rol bij de toenemende dreiging. De technologie levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei, maar brengt volgens Van Rij tegelijkertijd nieuwe gevaren met zich mee.

AI-systemen zijn inmiddels zo geavanceerd dat ze zelfstandig kunnen binnendringen in digitale systemen. „Ze kunnen ook veel vernietigen”, waarschuwt Van Rij. Hij verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van de topman van AI-bedrijf Anthropic. „Daar is onlangs niet voor niets voor gewaarschuwd door de topman van Anthropic.”

Vooral kleinere bedrijven kwetsbaar

Hoe goed Nederland bestand is tegen dergelijke aanvallen, durft Van Rij niet te zeggen. „Dat is niet echt mijn expertise”, erkent hij. Wel wijst hij op de kennis die Nederland heeft opgebouwd bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Volgens de IMF-bestuurder is het vooral belangrijk dat organisaties voldoende geld vrijmaken om hun digitale beveiliging te versterken. Niet alleen de overheid, maar ook banken en bedrijven moeten daarin blijven investeren.

Vooral bij kleinere ondernemingen ziet Van Rij een probleem. Zij beschikken niet altijd over de financiële middelen om hun systemen goed te beschermen. Dat Nederland subsidieregelingen heeft waarmee kleinere bedrijven hun cyberweerbaarheid kunnen verbeteren, vindt hij daarom een positieve ontwikkeling.

De boodschap van het IMF is duidelijk: nu digitale systemen een steeds grotere rol spelen in de economie, kan een cyberaanval veel meer ontregelen dan alleen de organisatie die rechtstreeks wordt getroffen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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