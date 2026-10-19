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Raad van State kritisch op hoofddoekverbod voor boa’s: noodzaak van landelijke wet niet aangetoond

De Raad van State is kritisch op het voorgestelde hoofddoekverbod voor boa’s. Volgens het adviesorgaan heeft VVD-Kamerlid Claire Martens-America onvoldoende aangetoond waarom een landelijk verbod op zichtbare religieuze uitingen noodzakelijk is. Het wetsvoorstel moet beter worden onderbouwd of aangepast.

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Het verbod op religieuze uitingen voor boa’s, informeel ook wel het hoofddoekverbod genoemd, is al lange tijd een heet hangijzer. Op dit moment gelden er landelijke kledingrichtlijnen voor boa’s, maar gemeenten zijn niet verplicht die richtlijnen te volgen. Zo gelden er in verschillende delen van het land verschillende regels voor boa’s.

Raad van State: strikte scheiding tussen religie en overheid onvoldoende onderbouwd

Om de kledingrichtlijnen juridisch af te dwingen, is een nieuwe wet nodig. Die zou eraan komen, zei het ministerie van Justitie en Veiligheid vorig jaar al. Het wetsvoorstel is er alleen nog niet, en het plan is ook niet opgenomen in het coalitieakkoord van D66, VVD en het CDA. Daarom heeft kamerlid Claire Martens-America (VVD) zelf het initiatief genomen om een wetsvoorstel in te dienen.

De Raad van State, een onafhankelijk adviesorgaan voor de overheid, oordeelt nu alleen dat het wetsvoorstel te gebrekkig is. „De afdeling advisering stelt vast dat de initiatiefnemer voor het regelen van het uniform van boa’s uitgaat van een strikte scheiding tussen religie en staat. Van andere wetten waarin zo’n strikte scheiding is doorgevoerd, heeft zij geen voorbeelden genoemd. De toelichting bij het voorstel onderbouwt niet waarom die strikte vorm hier noodzakelijk zou zijn.”

Geen aangetoonde problemen door hoofddoek of andere religieuze uitingen bij boa’s

Martens-America motiveert haar wetsvoorstel door erop te wijzen dat boa’s een bijzondere overheidstaak hebben. Nederlanders hebben volgens haar recht op boa’s die een neutrale houding en uitstraling hebben. Daar gaat de Raad van State tegenin.

„Ook wordt niet onderbouwd dat het dragen van zichtbare uitingen van godsdienst of levensovertuiging door boa’s in de praktijk tot problemen leidt en waarom minder verstrekkende alternatieven niet zou volstaan, zoals meer diversiteit van de uniformen.”

Toch kunnen burgemeesters die geen hoofddoekverbod hanteren rekenen op kritiek. Zo berichtte Metro eerder dit jaar dat burgemeester Femke Halsema op onbegrip kon rekenen door boa’s toe te staan religieuze uitingen te dragen.

Waarom de Raad van State een verbod voor alle soorten boa’s te ver vindt gaan

Toch is een verbod op religieuze uitingen mogelijk niet voor iedere boa noodzakelijk, zegt de Raad van State.

„Niet alle boa’s behoren tot de ‘sterke arm’. Het initiatiefwetsvoorstel en de bijbehorende toelichting gaan hieraan voorbij. Daardoor wordt niet inzichtelijk waarom het noodzakelijk zou zijn op landelijk niveau het verbod te introduceren voor alle typen boa’s, ongeacht hun specifieke taken en bevoegdheden en ongeacht de verschillen tussen de contexten waarin boa’s werken.”

Volgens het adviesorgaan is het van belang dat Martens-America opnieuw rond de tekentafel gaat om het wetsvoorstel verder te motiveren. Als dat niet mogelijk is, adviseert de Raad van State om het wetsvoorstel aan te passen of er helemaal vanaf te zien.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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