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253 mensen zochten hulp vanwege sektes in Nederland: ‘Pas later besef je dat je werd gemanipuleerd’

Je denkt dat je zelf beslist, maar ondertussen word je gemanipuleerd. Voor veel sekteslachtoffers komt dat besef pas achteraf. In Nederland zochten 253 mensen hulp bij Hulppunt Onder Controle, blijkt uit nieuwe cijfers.

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Zij klopten hiervoor aan bij Hulppunt Onder Controle (HOC), een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sektes en dwingende groeperingen. Het grote aantal meldingen laat volgens HOC zien ‘dat de misstanden en onveiligheid in dwingende groepen groot zijn, en dat er sprake is van een serieus probleem’.

82 groeperingen genoemd in gesprekken met sektehulppunt

HOC is een chatkanaal dat vorig jaar werd opgericht door slachtoffers van sektes. In het eerste jaar werden 500 gesprekken met 253 verschillende mensen gevoerd, zo laat Fier vandaag aan RTL Nieuws weten. Fier, een organisatie op het gebied van (seksueel) geweld, uitbuiting en eerkwesties, zit achter het hulppunt.

Hoewel medewerkers van HOC er in het chatkanaal niet specifiek naar vragen, werden in de gesprekken 82 verschillende groeperingen benoemd. „Vermoedelijk zijn er nog veel meer groeperingen in Nederland actief”, aldus Maarten Jan Buurman, woordvoerder van Fier. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze groepen, spirituele groepen, groepen gericht op zelfontwikkeling en groepen met een educatief karakter.

Bijna 80 procent van 139 slachtoffers vertelt over dwang en intimidatie

Fier sprak met 139 sekteslachtoffers. Bijna 80 procent vertelde over dwang, druk of intimidatie door de sekteleider, waardoor zij werden beperkt in hun keuzevrijheid. „Deze beïnvloeding kan zo ver gaan dat slachtoffers het gevoel hebben dat zij keuzes maken uit vrije wil, terwijl die keuzes ervoor kunnen zorgen dat zij zichzelf of anderen beschadigen”, legt Buurman uit. Het besef komt pas later: slachtoffers zien dan dat zij ‘eigenlijk geen vrije keuze konden maken en onder dwang, manipulatie en controle stonden’.

Ook naasten van mensen die in een sekte zitten, kunnen bij het hulppunt terecht. Vanuit deze groep kwamen 90 hulpverzoeken binnen.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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