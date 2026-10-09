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Honderden meldingen online vernederingen: ‘Via AI zie je leraren suggestieve handelingen met scholieren doen’

Stichting Offlimits, een expertisecentrum tegen online misbruik, slaat alarm om video’s waarin leraren en scholieren online worden vernederd. Er zijn honderden meldingen gedaan. Techjournalist Rosanne de Jong ging daar gisteravond in Nieuws van de Dag op in: „Het is bizar.”

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Nieuws van de Dag liet de filmpjes begrijpelijkerwijs niet zien. Rosanne de Jong: „Het is eigenlijk een enorme toename van cyberpesten. Dat is natuurlijk al best lang een groot probleem. Maar je hebt nu AI-gegenereerde beelden en twee oprukkende vormen van pesten, ‘raad de leerling’ en shipping-accounts. Bij ‘raad de leerling’ worden leerlingen op heel beledigende wijze omschreven en dan gaat men in de reacties tekeer wie dat zou zijn.”

Meisjes worden gechanteerd om echte naaktbeelden te sturen

„Bij shipping-accounts zijn het vooral AI-filmpjes van bijvoorbeeld leraren die met leerlingen suggestieve handelingen doen, zoenen en zich insmeren met ontlasting. Heel bizar. Dat staat daar openbaar. De mensen die voor de beelden worden misbruikt, weten het vaak niet. Dat gaat helemaal door het dak. Van bijna elke school heb je wel zo’n account.”

Volgens De Jong worden er ook meisjes gechanteerd om echte naaktbeelden te sturen. „De gevolgen zijn immens, ook voor de leraren zelf. Al is het misschien nep, de technologie is zó goed inmiddels. Ga maar eens aantonen dat het nep is. Dat kan je gewoon je baan kosten. Het is echt problematisch.”

Wat kunnen scholen doen tegen online vernederingen?

Wat kunnen scholen tegen het online vernederen van scholieren en leerkrachten doen? Rosanne de Jong: „Dat is moeilijk, want het is nooit duidelijk wie er achter de accounts zitten. Je kunt goed samenwerken met de politie, want er worden hier heel veel wetten overtreden. Je kunt aangifte doen en staat dan goed in je recht. Hopelijk komt men er dan achter wie die accounts beheren. Maar tegen de tijd dat die content offline gehaald is, is het rondgestuurd in WhatsApp-groepen of zijn er screenshots.”

In de video hierboven hoor je ook hoe bijvoorbeeld TikTok reageerde toen er om een reactie werd gevraagd over waarom die video’s op het platform mogelijk zijn.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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