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Herfstvakantie start met files: op deze wegen wordt het extra druk

De herfstvakantie staat weer voor de deur en dat betekent ook extra drukte op de weg. De ANWB waarschuwt voor flinke files op twee specifieke dagen. Lees hier welke dagen dat zijn en welke wegen je het beste kunt vermijden.

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Vanaf vrijdag begint de herfstvakantie in regio Noord en daardoor wordt het die dag extra druk op de weg. De ANWB voorspelt dat de eerste files al rond het middaguur ontstaan en dat de spits rond 16.30 uur het drukst is.

Herfstvakantie begint met files

Voor regio Midden en Zuid begint de herfstvakantie een week later, op vrijdag 16 oktober. Ook op die dag wordt flinke drukte op de weg verwacht. Vooral in het midden van het land, Gelderland en Noord-Brabant wordt het druk. Automobilisten moeten onder meer rekening houden met vertraging op de A2 en A27 vanuit Utrecht richting het zuiden en op de A1 en A12 richting het oosten.

Overlast door werkzaamheden

Daarnaast zijn er werkzaamheden die voor extra hinder zorgen. De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide is vanaf donderdagavond 8 oktober richting het zuiden afgesloten. Vanaf vrijdagavond tot maandagochtend is de snelweg daar in beide richtingen dicht.

Een week later krijgen automobilisten met meer afsluitingen te maken. De A59 tussen Oosterhout en Waalwijk is van 16 tot 26 oktober in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht daardoor veel extra reistijd.

Drukte door evenementen

Ben jij van plan om vanaf vrijdagavond 16 oktober via Eindhoven naar Antwerpen te rijden? Houd er dan rekening mee dat je niet over de A67 kunt. De snelweg tussen Eindhoven en Eersel is tot en met 19 oktober dicht. Als alternatief kan het verkeer via Breda over de A58 en A16 rijden.

Ook evenementen kunnen lokaal voor extra drukte zorgen. In Eindhoven vindt van 17 tot en met 25 oktober de Dutch Design Week plaats. Bij Walibi zijn tot en met 1 november de Halloween Fright Nights.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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