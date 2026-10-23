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OM: Hajar op eerste dag van vermissing om het leven gebracht

De 29-jarige Hajar uit Amsterdam is op zondag 4 oktober, de eerste dag van haar vermissing, aan het begin van de middag om het leven gebracht. Dat is vast komen te staan na onderzoek door de politie, meldt het Openbaar Ministerie.

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De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat de 23-jarige Somalische statushouder die voor het ombrengen van Hajar was aangehouden, twee weken langer vast blijft zitten. Hij wordt ook verdacht van het wegmaken van haar lichaam. Daarnaast wordt hij verdacht van poging tot moord dan wel doodslag op zijn pleegvader en bedreiging van een vrouw in de gemeente Koggenland in Noord-Holland.

Het lichaam van Hajar werd een week geleden op vrijdag aangetroffen in een koffer in het water aan de Amsteldijk in Amsterdam. Ze werd volgens de politie in een antikraakpand in het Amsterdamse Buitenveldert om het leven gebracht.

Onduidelijkheid

Er is nog veel onduidelijk over de zaak. Zo stuurde Hajar volgens de politie op 4 oktober in de ochtend verontrustende berichten naar een bekende. Volgens De Telegraaf appte ze dat ze in levensgevaar was, maar dat wilde de politie niet bevestigen. De familie maakte volgens de politie diezelfde avond om 20.15 uur melding van haar vermissing.

Richard Korver, de advocaat van de familie, wil hier niets over zeggen. Namens de familie laat hij weten dat zij met rust gelaten willen worden en willen dat hun privacy wordt gerespecteerd. Ze willen geen vragen beantwoorden om het onderzoek niet te belemmeren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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