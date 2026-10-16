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Grote brand in parkeergarage Amsterdam Nieuw-West: bewoners van zeker 55 woningen geëvacueerd

In een parkeergarage aan de Theodoor van Hoytemastraat in Amsterdam Nieuw-West is vannacht een grote brand uitgebroken. Zeker 55 woningen boven de parkeergarage moesten worden ontruimd.

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De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland laat weten dat de brand inmiddels onder controle is.

Grote brand in Amsterdam

De brand brak vannacht rond 02.45 uur uit. De brandweer rukte met veel materieel uit en maakte bij het blussen gebruik van een blusrobot. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer riep bewoners op ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Enkele mensen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

Omwonenden opgevangen in hotel

De brand was om 05.15 uur onder controle, maar de bewoners kunnen voorlopig nog niet naar huis. Eerst moet worden onderzocht hoe groot de schade is. Op basis van een inspectie wordt beoordeeld wanneer welke bewoners veilig kunnen terugkeren. Tot die tijd worden zij opgevangen in een hotel in de buurt.

Uit veiligheidsoverwegingen heeft Liander de stroom in het gebouw uitgeschakeld. Hierdoor hebben ook sommige omliggende woningen en bedrijven momenteel geen stroom. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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