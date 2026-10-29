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Grenscontroles: in 2 jaar was 0,35 procent van de gecontroleerden een ongewenste vreemdeling

Bij grenscontroles zijn de afgelopen twee jaar 650 ongewenste vreemdelingen geweigerd. Dat is 0,35 procent van de 182.700 gecontroleerde mensen. Die cijfers, bekendgemaakt door kabinet-Jetten, werden gisteravond besproken in Nieuws van de Dag.

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Toenmalig minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV) stelde de grenscontroles namens een vorig kabinet met de PVV in december 2024 in. Dat hield de gemoederen flink bezig. Het doel: asielzoekers tegenhouden die toch geen kans maken om in Nederland te mogen verblijven. Ondanks kritiek (‘het is een toneelstukje’) zag Faber haar idee na de start nog helemaal zitten.

De Marechaussee houdt nog altijd mobiel toezicht langs de grens. Verslaggever Suzette Nesselaar van Nieuws van de Dag nam gisteren een kijkje bij grenscontroles in Venlo. Minister Bart van den Brink was erbij, dus Nesselaar vroeg de CDA-politicus ‘hoe het ermee staat’.

Grenscontroles uitgelegd door de Koninklijke Marechaussee

Minister Van den Brink heeft de grenscontroles dus niet bedacht, maar heeft ermee te dealen nu hij aan het bewind is. In de video hierboven hoor je een Marechaussee-woordvoerder uitleggen hoe de grenscontroles in z’n werk gaan en waar hij en zijn collega’s precies naar kijken. Mensen die naar Nederland komen, kunnen nooit weten wanneer er een controle is, want ze zijn ‘onvoorspelbaar gemaakt’. Ze kunnen ook maximaal 20 kilometer voor of na de grens worden uitgevoerd.

🚗 Grenscontroles bleken ook botsmagneten Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de grens is geëxplodeerd, werd afgelopen zomer duidelijk. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles zijn er wekelijks meerdere ongelukken, schreef De Telegraaf. Sinds de Duitse regering de controles op 1 september 2024 invoerde, staan dagelijks files op Nederlandse bodem. Het aantal ongelukken op de controletrajecten steeg met 250 procent, terwijl dat elders niet gebeurt. Met name op de A12 en de A1 liep het de spuigaten uit. Daar turfde Rijkswaterstaat vorig jaar respectievelijk 82 en 42 ongelukken, terwijl dat er in 2023 nog maar 22 en 8 waren.

‘Het belangrijkste is dat een grens in Nederland een grens is’

Wat zegt zo’n percentage van 0,2 procent tegengehouden ongewenste vreemdelingen nou? In hoeverre heeft al dat werk bij die grenscontroles zin? Minister Van den Brink: „We hebben verschillende typen grenscontroles. Als minister heb ik het besluit genomen om mobiele controles te houden. Daarmee kun je veel beter in een groter gebied rond de grens controles doen. Uiteindelijk gaat het niet om het exacte cijfer dat eruit komt. Het belangrijkste is dat een grens in Nederland nog steeds een grens is, waar je ook controles op moet kunnen toepassen.” De onvoorspelbaarheid vindt Bart van den Brink goed werken: „Criminelen zijn namelijk altijd op zoek naar patronen.”

Etnisch profileren (staande houden op basis van hoe iemand eruitziet en dat dat vermoedelijk niet Nederlands is) mag de Koninklijke Marechaussee bij de grenscontroles overigens niet. In de studio van Nieuws van de Dag begrijpt men dat, maar er klinkt ook: „Het is eigenlijk wel waar je naar op zoek bent.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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