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Tóch geen renteplafond voor studieschuld: dit betekent het voor oud-studenten

Hoewel D66, VVD en CDA in het coalitieakkoord hadden beloofd om een grens te stellen aan de rente op studieleningen, gaat dat niet gebeuren. Oud-studenten gaan op termijn waarschijnlijk toch meer dan 2,5 procent rente betalen over hun studielening.

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Het stellen van een grens aan de rente gaat volgens onderwijsminister Rianne Letschert te veel geld kosten.

Oorzaak rentestijging voor studenten

Door geopolitieke spanningen is de rente wereldwijd gestegen, waardoor het verlagen van de studierente meer geld gaat kosten. Het vastzetten van de rente op studieschulden op maximaal 2,5 procent zou veel meer kosten dan de 40 miljoen euro die daarvoor gereserveerd is. Het zou zeker 160 miljoen euro gaan kosten. Op lange termijn stijgt de rente voor oud-studenten daarom van 2,7 naar 3,3 procent, aldus Letschert.

De rente op studieschulden stond jarenlang op 0 procent, maar is vanaf januari 2023 gestegen. De rente steeg toen naar 0,46 procent, waarna het rentepercentage steeds hoger is geworden. Begin oktober maakte DUO al bekend dat de rente flink gaat stijgen.

Hoeveel stijgt de rente op studieleningen?

Voor oud-studenten die hun lening binnen vijftien jaar moeten terugbetalen, gaat de rente met bijna een procentpunt omhoog: van 2,29 naar 3,28 procent. Het gaat om zo’n 740.000 oud-studenten. Oud-studenten die onder de 35-jaarregeling vallen, zien de rente stijgen van 2,33 naar 2,70 procent. De meeste huidige studenten vallen hier ook onder.

Volgens Letschert is het mogelijk dat de rente nog verder oploopt. De D66-minister bekijkt daarom twee opties om de studierente toch iets te verlagen. De eerste is een vaste rentekorting van ongeveer 0,2 procentpunt. Daarnaast onderzoekt ze een ‘bewegend plafond’: een rentegrens die met de marktrente mee verandert. Die laatste optie is volgens de minister wel ingewikkeld, ook voor oud-studenten.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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