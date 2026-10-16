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Fraudehelpdesk waarschuwt: oplichters bellen namens Rijksrecherche en willen je kostbaarheden ophalen

Je telefoon gaat en het nummer van de Rijksrecherche verschijnt in beeld. Er zouden inbrekers achter je aan zitten. Maar volgens de Fraudehelpdesk kan achter zo’n telefoontje een oplichter schuilgaan die je waardevolle spullen wil stelen.

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De bellers laten het telefoonnummer van de Rijksrecherche op het scherm van de ontvanger verschijnen, terwijl ze in werkelijkheid ergens anders vandaan bellen. Dat wordt ook wel spoofing genoemd.

Oplichters gebruiken Rijksrecherche als smoes om spullen op te halen

De beller doet zich voor als een medewerker van de Rijksrecherche of soms ook van het Openbaar Ministerie. Hij of zij waarschuwt dat er inbraken in de buurt zijn geweest en dat de naam van de ontvanger is aangetroffen op een lijst van inbrekers. Om ervoor te zorgen dat de inbrekers geen succes hebben, komt er een zogenaamde medewerker van de Rijksrecherche langs om waardevolle spullen op te halen.

Gebeld door de Rijksrecherche? Dit kun je doen bij twijfel

Dit is natuurlijk een truc om waardevolle spullen te stelen. De Fraudehelpdesk waarschuwt mensen dan ook om niet op te nemen als ze het nummer van de Rijksrecherche zien en op te hangen als ze dit wel hebben gedaan. Twijfel je of het belletje echt is? Bel de Rijksrecherche dan zelf via een nummer dat je zelf opzoekt. Ben je toch in gesprek gegaan met de oplichter en is er iemand naar je onderweg om waardevolle spullen op te halen? Bel dan 112.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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