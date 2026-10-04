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Erkens vindt het ‘wrang’ dat onverdoofd slachten nog mag

Staatssecretaris Silvio Erkens (Dierenwelzijn, VVD) heeft moeite met onverdoofd slachten, vanwege het effect op dierenwelzijn. Hij vindt het „wrang” dat er in Nederland wordt ingezet op het verbeteren van het welzijn van dieren, maar dat onverdoofd slachten nog wel mag. Dat bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws.

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De Partij voor de Dieren (PvdD) kondigde vorig jaar aan met een wetsvoorstel te komen om onder meer onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Onverdoofd slachten mag in principe niet, maar voor religieuze groepen geldt een uitzonderingspositie. En daar wil de partij vanaf. Volgens Erkens’ woordvoerder komt de initiatiefwet van Esther Ouwehand (PvdD) komende week naar de Tweede Kamer. De staatssecretaris wil daar „met een open vizier, heel serieus naar kijken”.

Erkens is dus voor het verbod, zei hij bij WNL op Zondag. Hij wil niet vooruitlopen op politieke steun voor het voorstel. „Tegelijkertijd, meer dan 80 procent van Nederland is voor een verbod, meestal vertaalt zich dat ook politiek door”, aldus de bewindsman.

Vrijheid van godsdienst

Wel is het volgens de bewindsman een complexe discussie, omdat het raakt aan de vrijheid van godsdienst. Het voorstel van de PvdD moet volgens hem „heel gericht” opgesteld zijn. Erkens benadrukte dat het verbod niet gericht is tegen religie of een bepaalde gemeenschap. Ook gaf hij aan dat de helft van de rituele slacht in Nederland al bedwelmd plaatsvindt. „Dus het kan ook als alternatief”, zei Erkens bij WNL op Zondag.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2024 dat een verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst en met het verbod op discriminatie. De uitspraak volgde nadat Belgische moslimorganisaties en burgers zich hadden verzet tegen het verbod op onverdoofd slachten in België. Ook in onder meer Denemarken, Zweden en Zwitserland is onverdoofd slachten verboden.

„Ruimte”

De staatssecretaris ziet dan ook „ruimte” voor een verbod. Overigens is het volgens Erkens niet mogelijk om import van onverdoofd geslachte dieren te stoppen, dus het gaat echt om dierenwelzijn op Nederlandse bodem.

De Dierenbescherming is „blij” dat Erkens serieus gaat kijken naar het PvdD-voorstel. „Tegelijkertijd hopen we dat de belofte van de staatssecretaris niet alleen blijft bij ‘kijken naar’ maar ook leidt tot een ‘handelen naar’.”

Het is zondag dierendag.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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