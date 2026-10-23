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Nederland krijgt twee stormen in één weekend: vooral aan de kust zware windstoten en bakken regen

Nederland krijgt dit weekend te maken met onstuimig weer en ‘bakken regen’. Zowel vandaag als in de nacht naar zondag is er kans op storm en zware windstoten. Wat staat ons volgens de weervoorspellers precies te wachten?

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Vooral aan de zuidwestkust kan het vandaag stormen, terwijl in de nacht naar zondag juist de Wadden kans maken op stormkracht. Storm Austen trekt vanmiddag vanuit het zuidwesten over Nederland en brengt veel regen en wind met zich mee. Vooral in de zuidelijke provincies zijn zware windstoten mogelijk en aan de zuidwestkust kan de wind stormkracht bereiken. In het midden en noorden blijft het aanvankelijk rustiger, maar in de nacht naar zaterdag neemt de wind waarschijnlijk ook daar flink toe.

Zaterdag tijdelijk droger, daarna opnieuw veel wind

Morgenochtend heeft het noorden nog met de laatste buien rondom storm Austen te maken. Het kan even stevig doorplenzen en aan de noordkust zijn nog enkele zware windstoten mogelijk. Vanuit het zuiden wordt het op steeds meer plaatsen droog en breekt de zon even door. Dit is een goed moment om naar buiten te gaan, want de volgende storm is alweer dichtbij. Ook tijdens deze droge perioden waait er een stevige zuidwestenwind, kracht 4 tot 6, bij maxima rond 12 graden.

Hieronder hoor je Verena Mülder van weerdienst Weeronline over de storm.

Opnieuw kans op storm in de nacht naar zondag

Aan het einde van de middag krijgen we morgen te maken met de volgende storm, Boelo. Het regent langere tijd en de wind trekt opnieuw flink aan. Vooral in de nacht naar zondag zijn op veel plaatsen zware windstoten mogelijk. Deze keer maakt juist het noorden kans op de meest stevige wind en op de Wadden is stormkracht 6 mogelijk. In het binnenland is de wind waarschijnlijk vrij krachtig en aan de kust stormachtig, kracht 5 tot 8.

Bij deze windsnelheden is het verstandig om losse voorwerpen vast te maken, zodat ze niet wegwaaien. Verder moeten mensen rekening houden met afbrekende takken en problemen in het verkeer.

De zondag is vooral guur te noemen

Zondagochtend is het grootschalige regengebied weggetrokken. Daarachter komen nog wel buien voor waarbij het soms hard regent, maar dan is het niet meer aaneengesloten nat. De meeste buien zijn voor de kustregio’s en de noordelijke provincies weggelegd. Hier blijven, vooral tijdens buien, zware windstoten mogelijk.

Tussen de buien door is het wisselend bewolkt. Het wordt 13 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Deze is vrij krachtig tot hard uit het westen, windkracht 5 tot 7. Op de Wadden is de wind soms stormachtig, windkracht 8. Al met al blijft het ook op zondag nog guur.

Storm voorbij, vanaf dinsdag geleidelijk rustiger

Volgende week zet het herfstachtige weer zich nog even voort. Maandagmiddag is het lange tijd nat en de wind blijft merkbaar aanwezig.

Vanaf dinsdag verandert het weerbeeld geleidelijk. De zon komt vaker tevoorschijn, de droge perioden krijgen de overhand en de middagtemperaturen gaan omhoog. Dinsdagmiddag is in het zuiden lokaal zelfs 19 graden mogelijk. De nachten worden later volgende week wel een stuk kouder met kans op wat vorst aan de grond.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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