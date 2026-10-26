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Denk je dat het vooral in de herfst stormt? Dan heb je het mis (‘slechts’ 21 van de 68 stormen)

Bij de herfst denken we al snel aan regen, harde wind en flinke stormen. Zeker na de afgelopen paar dagen… Maar hoewel het in deze tijd van het jaar regelmatig onstuimig is, komen de zwaarste stormen helemaal niet het vaakst in de herfst voor. Sterker nog: een andere maand spant duidelijk de kroon.

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De herfst staat bekend als het seizoen van omwaaiende bomen, rondvliegende bladeren en stevige windstoten. Toch blijkt uit cijfers van Weeronline dat zware stormen in Nederland vaker in de winter voorkomen.

Sinds 1910 zijn in ons land 68 zware en zeer zware stormen geregistreerd, waarbij minimaal windkracht 10 werd gemeten. Daarvan vonden er 21 plaats in de herfstmaanden september, oktober en november.

Januari is dé stormmaand

Wie denkt dat oktober of november de meeste zware stormen telt, komt bedrogen uit. De wintermaanden december, januari en februari zijn samen namelijk goed voor maar liefst 33 zware en zeer zware stormen. Vooral januari springt eruit. In die maand werden elf zware stormen van windkracht 10 geregistreerd. Tel je de zeer zware stormen met windkracht 11 mee, dan komt het totaal op vijftien. Dat zijn er bijna net zoveel als in de hele herfst.

Dat zware stormen juist in de winter vaker voorkomen, heeft volgens Weeronline alles te maken met temperatuurverschillen. In de winter is het op en rond de Noordpool extreem koud, terwijl het in de gebieden rond de evenaar een stuk warmer blijft. Hoe groter dat temperatuurverschil, hoe gunstiger de omstandigheden voor het ontstaan van krachtige stormen.

⛅ Rustiger weer opkomst Na een weekend vol harde wind en zelfs storm op de Waddeneilanden kunnen we ons opmaken voor heel ander weer. De nieuwe week begint nog wisselvallig, maar daarna wordt het steeds rustiger. Morgen kan de temperatuur zelfs oplopen tot 19 graden.

In de zomer stormt het nauwelijks

In de lente en zomer is de kans op een zware storm een stuk kleiner. Sinds 1910 werden in de lente tien zware of zeer zware stormen geregistreerd. In de zomer gebeurde dat slechts vier keer. Opvallend genoeg is in juni zelfs nog nooit een zware of zeer zware storm gemeten.

Toch betekent dat niet dat een zomerstorm onmogelijk is. Op 5 juli 2023 trok storm Poly over Nederland. Die zorgde voor uitzonderlijk zware windstoten en veel schade.

Zwaarste storm ooit wél in september

Hoewel de winter dus de meeste zware stormen telt, vond de zwaarste storm uit de Nederlandse meetgeschiedenis opvallend genoeg plaats in de herfst. Op 7 september 1944 werd in Vlissingen een gemiddelde windsnelheid van maar liefst 122 kilometer per uur gemeten. Dat komt overeen met windkracht 12, oftewel orkaankracht.

Ook op 6 november 1921, op 28 en 29 december 1914 en op 2 en 3 januari 1976 ging het bijzonder hard tekeer. Tijdens die stormen werd een gemiddelde windsnelheid van 115 kilometer per uur gemeten, net onder de grens van windkracht 12.

Herfst niet het stormachtigste seizoen

Dat de herfst zo’n stormachtige reputatie heeft, betekent dus niet dat in dit seizoen ook daadwerkelijk de meeste zware stormen voorkomen. De cijfers laten zien dat vooral de wintermaanden risicovol zijn als het gaat om zware stormen. En van alle maanden is januari de absolute uitschieter. Wie dacht dat het ergste stormweer na de herfst achter de rug is, kan dus nog niet opgelucht ademhalen…

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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