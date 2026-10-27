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Deel van Nederlanders voelt zich achtergesteld in de samenleving of vreest voor verdwijnen tradities

Hoewel de meeste Nederlanders zich niet achtergesteld voelen, zijn er bepaalde groepen in ons land die dat gevoel wel heel sterk ervaren. Het gaat met name om mbo-opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond, blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Met name wonen, de politiek en tradities blijken hete hangijzers.

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Het SCP doet al jarenlang onderzoek naar het gevoel van bezorgde of boze mensen in onze samenleving. Een van de heersende gevoelens onder hen is dat zij worden achtergesteld ten opzichte van andere groepen. Dat gevoel is volgens het SCP ‘van groot belang’ voor hoe mensen naar de politiek en onze samenleving kijken.

Grote verschillen tussen groepen

De meeste Nederlanders voelen zich niet achtergesteld ten opzichte van anderen in ons land. Toch zijn er wel bepaalde groepen die zich achtergesteld voelen en een gevoel van onrechtvaardigheid ervaren. Het gaat daarbij het vaakst om Nederlanders met een migratieachtergrond en mensen die een mbo-opleiding hebben gevolgd.

Met name binnen het thema wonen en politieke vertegenwoordiging valt nog winst te behalen. 30 procent van de mensen voelt zich binnen het thema wonen achtergesteld. Bij vertegenwoordiging in de politiek gaat het om 28 procent, gevolgd door ruimte voor tradities en werk: 15 procent. Ook de rechtspraak wordt door een klein deel van de mensen (7 procent) benoemd.

Daarnaast heeft de groep met een migratieachtergrond vaker het gevoel te worden achtergesteld bij het vinden van een baan en bij de behandeling door rechters.

Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau lijkt volgens het SCP ook een verschil te maken in het gevoel van achtergesteldheid. Mensen met een wo-diploma zien mensen zoals zijzelf juist vaker in het voordeel dan andere opleidingsgroepen, terwijl mbo-opgeleiden dat gevoel minder ervaren.

„Op belangrijke thema’s, zoals wonen, cultuur, vertegenwoordiging door de politiek en rechtspraak, lijken zij wel in verschillende maatschappelijke werkelijkheden te leven”, schrijft het SCP.

„Zo zien wo-geschoolden culturele diversiteit eerder als een verrijking dan als een bedreiging, hebben ze vertrouwen in eerlijke rechtspraak en voelen zij zich goed vertegenwoordigd door politieke instituties.” Volgens het SCP zien mbo-opgeleiden zonder een migratieachtergrond de samenleving vaker als een plek waar groepen concurreren om schaarse middelen, aandacht en erkenning. Ze ervaren dat hun eigen groep structureel minder krijgt dan andere groepen.

Gevoel dat tradities verdwijnen

Onder mbo-opgeleiden geldt dat verwijt over en weer: mbo-opgeleiden zonder migratieachtergrond zeggen dat mbo-opgeleiden met een migratieachtergrond worden bevoordeeld, terwijl die laatstgenoemde groep precies het tegenovergestelde zegt.

Een vergelijkbaar gevoel speelt binnen de tradities in ons land. Mbo-opgeleiden vrezen dat feestdagen als Sinterklaas en Zwarte Piet verdwijnen terwijl het Suikerfeest of Eid-al-Fitr wel kan blijven bestaan. Mbo-opgeleiden met een migratieachtergrond ervaren juist iets heel anders. Zij hebben het gevoel dat hun feestdagen in grote steden worden omarmd, maar in kleinere plaatsen in het land veel minder. Bovendien hebben ze het gevoel dat hun feestdagen zijn gebonden aan voorwaarden.

Feitelijke achterstelling

Het onderzoek van het SCP focust zich met name op de ervaren achterstelling. Toch is het volgens het planbureau ook zo dat er een overlap zit tussen de ervaren en feitelijke achterstand. „Mensen die het gevoel hebben dat ze vaak aan het kortste eind trekken, bevinden zich ook vaker in een minder gunstige positie op bijvoorbeeld de woning- of arbeidsmarkt. Ook hebben zij vaker te maken met andere achterstanden, zoals een lager inkomen, een minder goed netwerk of een minder goede gezondheid.”

Dat komt ook tot uiting in het stemgedrag: mensen die het gevoel hebben in het voordeel te zijn, stemmen vaker op partijen als D66 en PRO. Mensen die zich achtergesteld voelen, komen vaker uit bij partijen als de PVV en FVD. Overigens is het overgrote deel van de Nederlanders de middenmoot: Zij voelen zich niet bevoordeeld, maar ook niet benadeeld.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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