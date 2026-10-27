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OM eist 12 jaar cel en tbs voor doodtrappen vriendin in Vlijmen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Coen K. (36), die ervan wordt verdacht zijn vriendin Jessica Brants vorig jaar juli in Vlijmen te hebben doodgeschopt.

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De 38-jarige vrouw werd volgens de officier van justitie in haar eigen woning, in het bijzijn van haar destijds 2-jarige dochter, om het leven gebracht door harde trappen tegen haar hoofd, keel en hals. Het profiel van zijn schoen werd op haar hoofd aangetroffen.

K. had een drank- en drugsprobleem en lijdt aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Daarom was hij volgens deskundigen tijdens de doodslag niet volledig toerekeningsvatbaar.

Nabestaanden van de vrouw hebben ongeveer 4 ton schadevergoeding geëist. De rechtbank doet op 20 november uitspraak.

ANP

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