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COA: acuut honderden extra opvangplekken nodig

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt volgens de organisatie zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden.

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Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Ook de extra noodopvang van het Rode Kruis voor asielzoekers die naar Ter Apel willen, is inmiddels vol.

Het tekort komt volgens het COA niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners te lang in de opvang blijven. Procedures bij de IND en de rechtspraak duren lang en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten.

De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. „We moeten met elkaar voorkomen dat mensen op straat belanden. Dat is onmenselijk”, zegt hij.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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