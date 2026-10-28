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CBS: 8,2 miljoen Nederlanders staan als orgaandonor geregistreerd, maar steeds minder zeggen zelf ja

Je kunt in Nederland als orgaandonor geregistreerd staan zonder zelf ja te hebben gezegd. Nieuwe CBS-cijfers laten zien dat inmiddels 8,2 miljoen volwassenen geregistreerd staan, terwijl het aantal mensen dat bewust toestemming geeft juist daalt.

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Er zijn ruim 90.000 mensen bijgekomen in het donorregister sinds vorig jaar. De stijging komt volledig doordat steeds meer mensen geen keuze doorgeven in het Donorregister. Juist dat heeft sinds de invoering van de nieuwe Donorwet in 2020 gevolgen.

Hoe kom je zonder toestemming in het Donorregister terecht?

Sinds 2020 geldt in Nederland een zogenoemd actief donorregistratiesysteem. Dat betekent dat iedereen vanaf 18 jaar wordt gevraagd een keuze te maken over orgaandonatie.

Wie geen keuze doorgeeft, krijgt na herinneringen automatisch de registratie „geen bezwaar tegen orgaandonatie”. Daarmee staat iemand in principe geregistreerd als donor, zonder zelf actief toestemming te hebben gegeven.

Dat verklaart waarom het aantal geregistreerde donoren blijft groeien, terwijl het aantal mensen dat bewust ja zegt tegen orgaandonatie juist afneemt.

Van alle volwassen Nederlanders staat inmiddels 58 procent als donor geregistreerd. Dat zijn zowel mensen die zelf toestemming hebben gegeven als mensen die geen keuze hebben gemaakt.

Nog 4,76 miljoen Nederlanders geven zelf toestemming voor orgaandonatie

Uit de cijfers blijkt dat 4,8 miljoen volwassenen (34 procent) expliciet toestemming hebben gegeven voor orgaandonatie. Dat aantal daalt al enkele jaren. In 2022 ging het nog om 4,83 miljoen mensen; begin 2026 waren dat er 4,76 miljoen.

Tegelijkertijd groeit de groep die geen keuze heeft ingevuld. Begin 2026 stonden 3,44 miljoen volwassenen geregistreerd als „geen bezwaar”, tegenover 3,33 miljoen een jaar eerder.

Daarnaast hebben 4,4 miljoen Nederlanders (31 procent) aangegeven geen organen te willen doneren. Nog eens 1,5 miljoen mensen (11 procent) laten de beslissing over aan een familielid of andere naaste.

43 procent van de jongvolwassenen maakt geen keuze over orgaandonatie

Opvallend is dat vooral jonge volwassenen relatief vaak geen keuze doorgeven. Van de 18- tot 25-jarigen staat inmiddels 43,1 procent geregistreerd als „geen bezwaar”. Een jaar eerder was dat nog 41,2 procent en in 2022 ging het om 36,4 procent.

Bij oudere Nederlanders ligt dat percentage een stuk lager. Van de 65- tot 75-jarigen heeft 15,3 procent geen keuze gemaakt. Onder 75-plussers is dat 13,9 procent.

Het aandeel mensen dat automatisch als donor geregistreerd staat, nam in vrijwel alle leeftijdsgroepen toe. Alleen bij 75-plussers was sprake van een daling.

Vanaf 12 jaar kun je zelf een keuze maken over orgaandonatie

Hoewel de automatische donorregistratie alleen geldt voor volwassenen, kunnen kinderen tussen de 12 en 18 jaar ook zelf een keuze doorgeven.

Begin 2026 hadden ongeveer 5000 minderjarigen dat gedaan. Ruim duizend kinderen gaven toestemming voor orgaandonatie, terwijl 3600 kinderen aangaven geen organen te willen doneren. Bijna 400 kinderen lieten de beslissing liever aan een familielid of andere naaste over.

Het aantal minderjarigen dat een keuze registreert, is de afgelopen jaren flink gedaald. In 2022 ging het nog om ongeveer 15.000 kinderen.

Anders dan bij volwassenen worden kinderen die geen keuze maken niet automatisch geregistreerd als donor.

In Amsterdam en Urk laat één op de drie volwassenen de donorkeuze open

Ook tussen gemeenten bestaan opvallende verschillen. In Amsterdam en Urk staan inwoners het vaakst als „geen bezwaar” geregistreerd. In beide gemeenten heeft ongeveer een derde van de volwassenen geen keuze doorgegeven.

Ook in Diemen en Den Haag laten relatief veel inwoners de keuze open. Volgens het CBS speelt mee dat deze gemeenten relatief veel jonge inwoners hebben.

In Groningen en Rozendaal staan juist de meeste volwassenen als donor geregistreerd: 68 procent. Toch zit daar een belangrijk verschil tussen. In Groningen komt dat relatief vaak doordat inwoners geen keuze hebben gemaakt, terwijl inwoners van Rozendaal juist vaker zelf toestemming geven.

In Neder-Betuwe is het aandeel geregistreerde donoren met 43 procent het laagst.

73.000 Nederlanders wijzigden hun donorregistratie in 2025

Een eenmaal gemaakte keuze hoeft overigens niet definitief te zijn. Iedereen kan de registratie in het Donorregister op ieder moment aanpassen.

Dat gebeurde in 2025 vaker dan een jaar eerder. In totaal wijzigden 73.000 Nederlanders hun registratie, bijna 10.000 meer dan in 2024.

De grootste groep, ongeveer 21.500 mensen, veranderde de automatische registratie „geen bezwaar” naar „geen toestemming”. Daarnaast besloten 16.000 mensen die eerder wel toestemming hadden gegeven, alsnog geen donor te willen zijn.

Andersom waren er ook mensen die juist besloten wel organen te willen doneren. Zo’n 14.000 Nederlanders veranderden hun eerdere registratie naar toestemming.

De cijfers laten daarmee een opvallende ontwikkeling zien: Nederland telt steeds meer geregistreerde orgaandonoren, maar die groei komt niet doordat meer mensen bewust voor donatie kiezen. Het is vooral het gevolg van een systeem waarin niets invullen óók een registratie oplevert.

Wie wil controleren welke keuze er geregistreerd staat, of deze wil aanpassen, kan terecht op Donorregister.nl.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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