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Geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting

Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven in Rotterdam rijden er zaterdag geen treinen tussen stations Rotterdam Centraal en Delft Campus. Dat melden spoorbeheerder ProRail en de NS.

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De brand ontstond in de loop van de nacht. Om 02.30 uur is een storing gemeld aan de spoorbrug, waarna onder meer smeulende kabels zijn aangetroffen. ProRail zegt dat er in ieder geval sprake is van opzet, maar weet niet waarom de brand is gesticht. De politie en brandweer doen onderzoek.

Onderzocht wordt hoe groot de schade precies is. „Dat is bij een brand een complex proces, omdat schade niet altijd direct zichtbaar is en ook kabels en installaties onder de oppervlakte beschadigd kunnen zijn”, laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht in de loop van zaterdag meer te kunnen zeggen over hoelang de herstelwerkzaamheden duren en wanneer de treinen weer kunnen rijden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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