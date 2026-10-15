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Bram Moszkowicz en Victor Vlam geneigd ‘de masturberende Schuiling’ (67) te geloven: ‘Een slappe zaak’

De voormalige burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Maar deed hij dat eigenlijk wel? Dat vroegen Bram Moszkowicz en Victor Vlam zich gisteravond af in Nieuws van de Dag.

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Het gerechtshof in Zwolle veroordeelde Koen Schuiling (67) in hoger beroep gisteren tot een boete van 250 euro voor openbare schennispleging. Die straf kreeg hij een jaar geleden ook opgelegd. Het hof acht bewezen dat de ex-burgervader in maart 2024 masturberend achter het stuur van zijn auto heeft gezeten. Een vrachtwagenchauffeur meldde bij de politie dat hij Schuiling op de A7 tussen Hoogezand en Groningen met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien. De veroordeelde zestiger houdt vol dat hij hevige pijn in zijn onderbuik had en daar overheen wreef.

Bram Moszkowicz vindt Koen Schuiling ‘principieel’

Jurist Bram Moszkowicz ging in Nieuws van de Dag als opiniemaker op de zaak Koen Schuiling in. Je hoort hem in de video boven dit artikel. „Ik vind het wel bijzonder, die man”, zegt Moszkowicz. „Hij is wel principieel, hè? Hij had dat in eerste aanleg ook gewoon met een schikking kunnen afkopen.” „Dan erken je schuld”, vindt presentator Thomas van Groningen. Moszkowicz: „Nee, dat hoeft niet altijd. Zeker niet. Daar kun je voorwaarden aan verbinden. Maar hij wordt veroordeeld door de politierechter en hij gaat in beroep.”

Victor Vlam velt het oordeel

Van Groningen laat het er niet bij zitten: „Maar Bram, als jij nou een brief krijgt, thuis. Van: je moet een boete betalen, omdat je masturberend achter het stuur zit. Jij ontkent dat. En je schikt dan vervolgens met het Openbaar Ministerie. Dan zullen wij hier aan tafel vervolgens zeggen: ‘Bram Moszkowicz zat masturberend achter het stuur’. Toch?”

Ook Bram Moszkowicz geeft zich niet gewonnen. „Dat hangt er vanaf. Je kunt ook bedingen dat het geheim blijft. Je gaat met een advocaat zitten, betaalt 250 of 300 euro en doet het hiermee verder af. Dat kan. Bovendien, ik weet niet wat hem bezielt. Daarom noem ik Koen Schuiling een principiële man, want hij denkt echt dat hij het niet heeft gedaan. Anders ga je niet die weg van twee rechtszaken volgen.”

Een tweede opiniemaker in de Nieuws van de Dag-studio, Victor Vlam, geeft zijn oordeel: „Ik ben geneigd hem (Schuiling, red.) te geloven, eerlijk gezegd.” Vlam vindt het „een slappe zaak”.

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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