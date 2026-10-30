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Overleg boerenclubs met Van Essen nog steeds niet klaar

Gesprekken tussen boerenorganisaties LTO en NAJK en landbouwminister Jaimi van Essen over mogelijke aanpassingen aan zijn stikstofplannen zijn nog steeds niet afgerond. Na een nachtelijke ronde onderhandelingen praten de boerenvertegenwoordigers en de D66-minister vrijdagochtend verder, zeggen bronnen rond het overleg tegen het ANP.

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De tijd dringt, want Van Essen wil later op vrijdag in de ministerraad een brief over de uitwerking van zijn plannen bespreken.

De boerenorganisaties zijn hoe dan ook kritisch op de ingrijpende plannen die natuurvergunningen weer op gang moeten helpen. Het kabinet hoopt dat ze aan tafel blijven om erover mee te denken.

Verbetering

„We zijn op weg, maar we moeten alles nog lezen en dan is er ook nog nader overleg,” zei LTO-voorman Ger Koopmans vrijdagochtend bij binnenkomst. NAJK wil nog steeds verbetering zien op dezelfde vijf punten die de jonge boeren eerder noemden. „Dat gaat over vergunningverlening, grondgebondenheid, zonering, ondersteuning voor boeren en haalbaarheid van de doelen,” vertelt voorzitter Gerben Boom.

De boerenclubs willen dat bedrijven met een kleine stikstofuitstoot op termijn geen vergunning meer nodig hebben. Dat voorstel staat ook in de plannen van het kabinet, maar de boerenorganisaties willen dat dit al sneller mogelijk is. Ook is de zogenoemde grondgebondenheidsnorm, die een maximaal aantal koeien per hoeveelheid grond van een melkveehouderij vastlegt, een doorn in het oog bij de boeren.

Het kabinet overlegt met de boerenclubs om het plan te ‘verbeteren’, maar wil geen afbreuk doen aan de doelstellingen om de natuur te verbeteren en vergunningverlening makkelijker te maken. Daarvoor moet de uitstoot van stikstof fors omlaag.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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