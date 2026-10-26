Bijzonder beeld Natuurmonumenten van jacht wolf op edelhert: na 40 seconden is het einde verhaal
Een wildcamera van Natuurmonumenten heeft bijzondere beelden opgeleverd. Te zien is hoe een wolf een hert grijpt. De beelden hierboven kunnen als schokkend worden ervaren.
De camera van de natuurorganisatie ‘ving’ het beeld op de Veluwe. De wolf heeft het voorzien op een edelhert. Het roofdier en de hinde verdwijnen na een zwemachtervolging even uit beeld, maar dan is de jacht opnieuw te zien. Het hert probeert het water nog een keer als vluchtroute, maar voor succes had de plas dieper moeten zijn. Na ongeveer 40 seconden is het einde verhaal. Een boswachter van Natuurmonumenten plaatste de unieke jachtbeelden op social media.
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We denken momenteel iets anders over de wolf
Deze maand werd bekend dat Nederlanders een omslag hebben gemaakt als het gaat om hoe wij de wolf zien. 75 procent van de mensen wil beheer, maar niet dat het dier verdwijnt. De meeste mensen kiezen inmiddels voor een vorm van actief wolvenbeheer in het buitengebied. Een kleinere groep vindt dat de natuur haar gang moet gaan. Het opinieonderzoek over de wolf werd uitgevoerd door Zest Marketing, in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.
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