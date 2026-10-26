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Bijzonder beeld Natuurmonumenten van jacht wolf op edelhert: na 40 seconden is het einde verhaal

Een wildcamera van Natuurmonumenten heeft bijzondere beelden opgeleverd. Te zien is hoe een wolf een hert grijpt. De beelden hierboven kunnen als schokkend worden ervaren.

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De camera van de natuurorganisatie ‘ving’ het beeld op de Veluwe. De wolf heeft het voorzien op een edelhert. Het roofdier en de hinde verdwijnen na een zwemachtervolging even uit beeld, maar dan is de jacht opnieuw te zien. Het hert probeert het water nog een keer als vluchtroute, maar voor succes had de plas dieper moeten zijn. Na ongeveer 40 seconden is het einde verhaal. Een boswachter van Natuurmonumenten plaatste de unieke jachtbeelden op social media.

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We denken momenteel iets anders over de wolf

Deze maand werd bekend dat Nederlanders een omslag hebben gemaakt als het gaat om hoe wij de wolf zien. 75 procent van de mensen wil beheer, maar niet dat het dier verdwijnt. De meeste mensen kiezen inmiddels voor een vorm van actief wolvenbeheer in het buitengebied. Een kleinere groep vindt dat de natuur haar gang moet gaan. Het opinieonderzoek over de wolf werd uitgevoerd door Zest Marketing, in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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