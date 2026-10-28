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Benzine bijna 20 cent goedkoper: automobilisten besparen 9 euro per tank, ondanks dure olie

Automobilisten betalen bijna 9 euro minder voor een tank van 50 liter benzine dan begin oktober, blijkt uit cijfers van UnitedConsumers. Opvallend: ruwe olie is juist peperduur. Hoe kan de prijs aan de pomp dan dalen?

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Vandaag bedraagt de landelijke adviesprijs voor een liter benzine 2,553 euro. Op 10 oktober werd nog een recordprijs van 2,732 euro bereikt. Dat scheelt bijna 18 cent per liter.

Voor automobilisten die 50 liter tanken, betekent dat een verschil van bijna 9 euro per tankbeurt. Het gaat wel om landelijke adviesprijzen. De daadwerkelijke prijs bij een tankstation kan lager liggen.

De gemiddelde automobilist is nu 1550 euro per jaar kwijt aan tanken, schreef Metro eerder.

Waarom daalt de benzineprijs, terwijl olie duur blijft?

Normaal gesproken bewegen brandstofprijzen grotendeels mee met de prijs van ruwe olie, al duurt het vaak even voordat veranderingen zichtbaar worden aan de pomp.

Maar op dit moment gebeurt er iets opvallends. Een vat Brentolie kost deze week ongeveer 116 dollar, het hoogste niveau sinds eind april. Toch hoeven automobilisten minder te betalen voor benzine.

Een belangrijke verklaring ligt bij de raffinaderijen. Dat zijn bedrijven die ruwe olie verwerken tot onder meer benzine en diesel. Hun marges zijn de afgelopen periode kleiner geworden, blijkt uit de brandstofmonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Daardoor kan de prijs van benzine dalen, zelfs wanneer de olie waaruit die wordt gemaakt duur blijft.

Diesel ruim 10 cent goedkoper, maar nog altijd duurder dan benzine

Niet alleen benzinerijders merken dat de prijzen zijn gezakt. Ook diesel is de afgelopen weken goedkoper geworden.

De landelijke adviesprijs voor een liter diesel staat vandaag op 2,714 euro. Dat is ruim 10 cent minder dan tijdens de recordstand halverwege september.

De prijsdaling bij diesel is daarmee minder groot dan bij benzine. Bovendien blijft diesel volgens de huidige adviesprijzen duurder dan benzine.

Straat van Hormuz: waarom meer olietransport de benzineprijs helpt

De brandstofprijzen zijn dit jaar sterk gestegen. Een belangrijke oorzaak is de situatie rond de Straat van Hormuz, een cruciale doorgang voor het internationale olietransport.

Sinds de Amerikaanse en Israëlische aanval op Iran is de zeestraat grotendeels gesloten geweest. Daardoor werd de aanvoer van olie verstoord, wat bijdroeg aan de hogere olieprijzen.

Inmiddels varen er weer enkele schepen door de Straat van Hormuz. Volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers helpt dat om de beschikbaarheid van benzine op peil te houden.

„Dat zorgt ervoor dat het aanbod van benzine voldoende is en de prijzen wat dalen”, zegt Foolen, die vermoedt dat dit ook kan verklaren waarom raffinaderijen genoegen nemen met kleinere marges.

Winterbenzine sinds 1 oktober: waarom dit tanken iets goedkoper maakt

Er speelt nog iets mee: sinds 1 oktober wordt bij Nederlandse tankstations weer winterbenzine verkocht. De samenstelling daarvan verschilt van zomerbenzine. Winterbenzine verdampt gemakkelijker, wat belangrijk is voor het functioneren van auto’s bij lagere temperaturen.

Volgens Foolen kan ook die verandering een bescheiden invloed hebben op de prijs: „Dat kan de prijs drukken, al zijn de verschillen vrij minimaal.”

Gaat de benzineprijs na de daling van 18 cent nog verder omlaag?

Of automobilisten de komende weken nog meer voordeel krijgen aan de pomp, is op basis van de huidige cijfers niet te voorspellen. De olieprijs blijft hoog en de situatie rond de Straat van Hormuz kan opnieuw gevolgen hebben voor de brandstofmarkt.

Voorlopig is vooral duidelijk dat de prijs van ruwe olie niet het hele verhaal vertelt. Ook de beschikbaarheid van brandstoffen, de marges van raffinaderijen en de samenstelling van benzine bepalen uiteindelijk wat automobilisten aan de pomp betalen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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