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Oogvereniging waarschuwt: 98 procent kent dit oversteekgebaar niet goed, maar het kan levens redden

Slechts 2 procent van de automobilisten weet hoe blinden en slechtzienden met hun witte stok aangeven dat ze willen oversteken. Dat blijkt uit onderzoek van de Oogvereniging. En dat terwijl automobilisten hen altijd voor moeten laten gaan.

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Van de Nederlanders met een rijbewijs weet 59 procent niet dat mensen met een visuele beperking een gebaar maken met hun witte stok als ze oversteken. Tegelijkertijd geeft 93 procent van de automobilisten aan dat zo’n teken hen zou helpen, zo blijkt uit een onderzoek van de Oogvereniging.

Witte stok omhoog of naar voren: wat betekent het gebaar?

Van de mensen die zeggen het gebaar te kennen, weet het merendeel alsnog niet hoe het precies wordt gemaakt. De meeste mensen denken dat de stok ‘omhoog’ of ‘naar voren’ gaat, zonder te weten wanneer. Nog geen 2 procent van de 1100 ondervraagden weet het oversteekgebaar correct te beschrijven.

En dat terwijl het gebaar vrij eenvoudig is: staat de witte stok rechtop tegen de stoeprand, dan wil iemand oversteken. Beweegt de persoon de stok omhoog en naar voren, dan steekt diegene daadwerkelijk over.

Blinden met witte stok hebben ook buiten het zebrapad voorrang

Volgens de verkeersregels moeten bestuurders mensen met een witte stok overal voor laten gaan, dus niet alleen bij een zebrapad of verkeerslicht. Opvallend genoeg weet minder dan de helft van de ondervraagden dit. Ruim 4 op de 10 weten niet waar dit geldt, of denken dat blinde of slechtziende voetgangers dezelfde rechten hebben als andere voetgangers.

Oogvereniging wil oversteekgebaar een wettelijke status geven

De Oogvereniging pleit voor juridische erkenning van het oversteekgebaar. Het gebaar bestaat namelijk al: mensen met een visuele beperking leren het tijdens hun mobiliteitstraining en gebruiken het dagelijks. Het heeft alleen nog geen wettelijke status. Als het gebaar ook wordt opgenomen in de verkeersregels, krijgt het een heldere, landelijke betekenis, aldus de Oogvereniging.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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