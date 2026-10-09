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Twintig asielzoekers sliepen in gras bij aanmeldcentrum Ter Apel

Twintig asielzoekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in de regen in het gras buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen, omdat binnen geen plek voor ze was. Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland noemen dat „een direct gevolg van het gebrek aan opvangplekken” en zeggen dat de opvang „door een humane ondergrens zakt”.

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Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk hebben een dagopvang op het terrein bij het aanmeldcentrum. In een leegstaand gebouw kunnen asielzoekers overdag droog en warm binnen zitten, totdat het aanmeldcentrum plek voor ze heeft. Als er geen plek komt, kunnen de asielzoekers naar een noodnachtopvang in Zuidwolde (Drenthe) of Warffum (Groningen) om daar te overnachten. ’s Ochtends keren ze dan terug naar Ter Apel.

De dagopvang biedt plek aan maximaal 150 mensen. De hulporganisaties zeggen dat die limiet in de afgelopen weken meerdere keren is bereikt. Daarom moeten de beide organisaties naar eigen zeggen „onmogelijke keuzes maken om de situatie waarin zij werken veilig en beheersbaar te houden”. Zo kunnen alleen de 150 mensen uit de dagopvang naar de noodnachtopvang.

Spanningen

Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk stopten in juli tijdelijk met de hulp op het voorterrein bij het aanmeldcentrum. „Mensen van buiten mengden zich toen onder de groep, waardoor vervelende situaties ontstonden. Dat kregen we in de nachtopvang weer. Dit konden daklozen op zoek naar een slaapplek zijn, maar ook mensen met kwade bedoelingen. Dat leverde spanningen op, waardoor mensen nog slechter sliepen”, legt een woordvoerder van het Rode Kruis uit.

Daarom is gekozen om de nachtopvang te beperken tot mensen in de dagopvang. Die zijn al een keer gezien door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). „We weten dat deze mensen komen voor een asielaanvraag en wachten op een plek. Daar heb je controle op. Dat gaat niet als je niet weet wie de mensen zijn”, aldus het Rode Kruis.

VluchtelingenWerk

Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat de komende nachten weer mensen buiten slapen.

VluchtelingenWerk en het Rode Kruis roepen gemeenten op om direct noodopvang te regelen. „107 gemeenten in Nederland doen op dit moment niets in de opvang van vluchtelingen en nog eens 119 doen te weinig”, stellen ze. De organisaties wijzen ook naar de landelijke overheid. „Wij worden ervoor verantwoordelijk gemaakt om dit op te lossen en pleisters te plakken. We doen wat we kunnen, omdat we vinden dat we dat moeten doen, maar dit is niet onze verantwoordelijkheid.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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