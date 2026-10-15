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Albert Heijn bezorgt tot en met zondag nog geen boodschappen

Albert Heijn bezorgt tot en met zondag nog geen online bestelde boodschappen. De supermarktketen zegt zijn systemen stap voor stap weer op orde te brengen na het cybersecurityincident, waardoor er al dagen problemen zijn. De winkels worden inmiddels wel weer volledig bevoorraad. „Dit leidt landelijk tot gevulde schappen”, stelt Albert Heijn donderdagavond.

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Donderdag waren in meerdere filialen nog lege schappen te zien. De voorbije dagen leken veel supermarkten steeds leger te raken, omdat meerdere distributiecentra van Albert Heijn een tijd stil lagen.

De keten raakte afgelopen weekend in problemen door een cybersecurityincident. Details daarover heeft Albert Heijn nog altijd niet vrijgegeven. Uit voorzorg werden de websites, apps en klantenservices van meerdere ketens van moederbedrijf Ahold Delhaize offline gehaald. Ook nu zijn de sites van bijvoorbeeld Etos, Gall&Gall en het Amerikaanse Stop&Shop nog niet bereikbaar.

Compensaties

„Het is op dit moment ook nog niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen”, verklaart Albert Heijn. „Klanten die al voor hun bestelling betaald hebben, worden gecompenseerd zodra onze systemen weer werken. We willen deze klanten onze welgemeende excuses aanbieden.”

Albert Heijn gaat in een korte verklaring niet in op mensen die afhankelijk zijn van de boodschappenbezorging, zoals kwetsbare ouderen. Mogelijk hebben zij de voorbije dagen familie of derden moeten inschakelen om toch aan hun boodschappen te komen. Een woordvoerster kan desgevraagd niet zeggen of de supermarkt deze mensen op een of andere manier tegemoet wil komen.

Op de vraag of er aangifte is of wordt gedaan, wil Albert Heijn „in het belang van het onderzoek” ook nog geen antwoord geven. Vanuit politie en Openbaar Ministerie is wel contact geweest met het bedrijf, lieten zij eerder deze week al weten. Het bedrijf werd daarbij ook uitgenodigd om aangifte te doen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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