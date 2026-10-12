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Albert Heijn kampt met ‘IT-incident’, app en website uit de lucht

Albert Heijn, Etos en Gall & Gall kampen sinds zondag met een „IT-incident”, waardoor een aantal systemen uit voorzorg zijn uitgeschakeld. Hierdoor zijn de websites, apps en klantenservice van de supermarkt-, drogisterij- en slijterijketen tijdelijk niet beschikbaar. Ook kunnen er geen online bestelde boodschappen worden bezorgd. De winkels blijven wel open.

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„We onderzoeken het incident en werken aan het herstellen van onze diensten. De bescherming van de gegevens van onze klanten, medewerkers en partners staat daarbij voorop”, meldt Albert Heijn maandagochtend in een verklaring. Het is nog niet duidelijk wanneer de diensten weer beschikbaar zijn. „Wij willen onze welgemeende excuses aanbieden voor deze situatie.”

De kassa’s en landelijke bonusaanbiedingen in Albert Heijn-supermarkten werken wel. Spaarsystemen die gekoppeld zijn aan de AH-app, zoals het verzilveren van koopzegels, en de persoonlijke bonuskaart werken vanwege het incident niet. „Klanten die hierdoor persoonlijke kortingen missen, worden gecompenseerd zodra mogelijk. We vragen klanten hiervoor hun kassabon goed te bewaren.”

Oude prijzen

Ook zijn de actieprijzen van afgelopen week nog zichtbaar op de elektronische kaartjes in de schappen, laat de supermarktketen weten. Hierdoor kan het zijn dat klanten mogelijk een lagere prijs in de schappen zien dan bij de kassa.

De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. Albert Heijn heeft vooralsnog niet gereageerd op aanvullende vragen van het ANP.

‘Beveiligingsprobleem’

Moederbedrijf Ahold Delhaize, waar Albert Heijn, Etos en Gall & Gall onder vallen, spreekt in een afzonderlijke verklaring van een „beveiligingsprobleem” binnen zijn netwerk. Het concern wil niet zeggen of het probleem ook bij andere onderdelen speelt, of in een van de andere landen waar het actief is.

Sommige websites van Ahold Delhaize-merken, zoals het Amerikaanse onderdeel Giant Food Stores, zijn maandagochtend onbereikbaar. Webwinkel bol had nog geen aanwijzingen dat het betrokken was bij het incident, laat een woordvoerder van de webwinkel weten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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